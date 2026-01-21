Skip to Content
Noticias Locales

Brian Cotter decide no hablar tras preguntas sobre los 24 cuerpos que fueron hallados dentro de Davis Mortuary

El antiguo médico forense del Condado Pueblo, Brian Cotter, hizo su primera apariencia en la corte el martes en la mañana. Telemundo Sur Colorado estuvo presente para ver su podíamos recibir algunas repuestas de él.

Pero él no tuvo nada que decir esto viene tras la investigación dentro del local Davis Mortuary donde encontraron a 24 cuerpos en un estado de descomposición. El cual era operado por Brain y Chris cotter. Al momento han identificado a 9 cuerpos. El martes una de las víctimas Deborah Paraday, le enseño a los hermanos sus recibos con el fin de que ella tenga un rembolso. Pero Brain no hizo ningún comentario.

E incluso cuando salió de la corte, él se fue rápidamente del edificio y se metió al auto que su hermano estaba manejando. La próxima audiencia será el 3 de marzo.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

