La FCC planea impugnar las licencias de las estaciones de ABC en medio de la controversia sobre Jimmy Kimmel

Por Brian Stelter, CNN

Al mismo tiempo que el Gobierno de Donald Trump presiona a ABC para que despida a Jimmy Kimmel, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), alineada con el presidente, planea impugnar las licencias de las estaciones de ABC.

La FCC se está preparando para “solicitar la revisión de todas las licencias de las estaciones de televisión de Disney/ABC para su renovación anticipada”, afirmó una fuente familiarizada con el asunto, confirmando así un informe de Semafor.

La fuente indicó que la documentación se presentará esta misma tarde.

Los titulares de licencias de estaciones gozan de una amplia protección legal. No obstante, las órdenes de renovación anticipada constituirían, aun así, una escalada extraordinaria por parte la Casa Blanca y serían percibidas de manera generalizada como una represalia por emitir el programa de Kimmel y por resistirse a las presiones de Trump.

Según la fuente, la FCC no había emitido una orden de renovación anticipada en décadas, hasta este lunes, momento en que la agencia tomó medidas contra un pequeño titular de licencias de estaciones llamado Bridge News. Los detalles de ese caso no quedaron claros de inmediato.

Las licencias de Disney en cuestión —correspondientes a ocho estaciones de ABC que son propiedad y están bajo la operación directa de la cadena en ciudades como Nueva York y Chicago— no vencen ni requieren renovación hasta dentro de varios años.

Sin embargo, el presidente de la FCC, Brendan Carr, dio indicios el mes pasado de que podría adoptar esta medida al tuitear que “la Ley de Comunicaciones faculta a la FCC para solicitar la revisión de licencias con fines de renovación anticipada”.

La orden de la FCC contra Disney desencadenaría un prolongado proceso de audiencias, que ofrecería múltiples oportunidades a las estaciones de ABC para repeler las presiones de la administración Trump. No obstante, las estaciones deben estar dispuestas a defenderse, lo cual conlleva una inversión de tiempo y dinero.

La fuente familiarizada con el asunto declaró a CNN que la FCC argumentará que la revisión de las licencias deriva de una investigación en curso sobre las prácticas de DEI (diversidad, equidad e inclusión) de Disney, y no de la controversia suscitada en torno a Kimmel.

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