El Departamento de Justicia imputa por segunda vez al exdirector del FBI, James Comey

Por Hannah Rabinowitz, Holmes Lybrand y Kristen Holmes, CNN

El exdirector del FBI, James Comey, fue imputado este martes en relación con una fotografía de conchas marinas que, según funcionarios, representaba una amenaza contra el presidente Donald Trump. Se trata del segundo intento de la administración de procesar judicialmente a uno de sus mayores opositores políticos, según informaron inicialmente tres fuentes a la CNN.

El presidente Donald Trump ha presionado desde hace tiempo para que sus adversarios políticos enfrenten cargos, incluido el exdirector del FBI, a quien consideraba una figura clave en el supuesto intento de “instrumentalizar” el sistema judicial en su contra.

El pasado mes de mayo, Comey publicó en las redes sociales una fotografía de unas conchas marinas en una playa que formaban los números “86 47”. Según sus críticos, dicha imagen hacía referencia a “eliminar” o asesinar a Trump.

Cuando se utiliza como jerga, el número 86 puede significar deshacerse de algo o expulsarlo. Trump es, actualmente, el 47º presidente de EE.UU.. Comey publicó la foto de las conchas con el siguiente pie de foto: “Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa”.

Casi inmediatamente después de su publicación, los republicanos y los funcionarios de la administración lanzaron una crítica feroz contra Comey. En aquel momento, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que Comey sería investigado por el Servicio Secreto debido a lo que ella calificó como un llamamiento “al asesinato” de Trump.

El Servicio Secreto citó a Comey para someterlo a un interrogatorio de varias horas con sus agentes en la ciudad de Washington, una medida inusual por parte de la agencia ante una amenaza de carácter inespecífico. Comey declaró a los investigadores que había encontrado las conchas en una playa de Carolina del Norte.

Tras la publicación de Comey, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró a Fox News que el exdirector debería ser “puesto entre rejas por esto” y expresó estar “muy preocupada” por la vida de Trump.

Comey retiró la publicación ese mismo día, y explicó en las redes sociales que había asumido que las conchas representaban “un mensaje político”, pero que “no se percató de que algunas personas asocian esos números con la violencia”.

“Nunca se me pasó por la cabeza. Pero como me opongo a cualquier tipo de violencia, decidí retirar la publicación”, escribió.

Expertos en derecho y seguridad han señalado a CNN que un caso de este tipo contra Comey podría resultar infructuoso, especialmente si se tienen en cuenta las garantías de libertad de expresión vigentes en el país.

El caso contra Comey marca un nuevo intento por parte del Departamento de Justicia de Trump para lograr la condena del exdirector, quien se convirtió en un acérrimo crítico del presidente tras ser destituido por este en 2017 a raíz de la investigación sobre la injerencia rusa.

En septiembre del año pasado, el Departamento de Justicia presentó cargos por primera vez contra Comey, acusándolo de mentir al Congreso en relación con filtraciones a la prensa. El caso fue desestimado a finales del año pasado por un juez federal, quien dictaminó que el fiscal federal interino para el Distrito Este de Virginia había sido nombrado de manera irregular, al haberse eludido la aprobación del Senado.

Los abogados de Comey declinaron hacer comentarios para este reportaje.

Esta iniciativa parece haber cobrado nuevo impulso bajo la dirección del secretario de Justicia interino Todd Blanche, quien ha acelerado el ritmo en la presentación de casos que el presidente ha reclamado públicamente desde que fue designado para el cargo.

El exdirector cayó en desgracia ante Trump antes incluso de que este fuera elegido presidente por primera vez, dado que la agencia dirigida por Comey investigaba la campaña de Trump y sus vínculos con Rusia. Comey fue destituido meses después de la toma de posesión presidencial.

Desde su destitución, Comey se ha convertido en un acérrimo crítico de Trump y en un enemigo clave de los republicanos tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio.

Esta artículo fue actualizado con información adicional.

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