Un imponente homenaje a los Budas cuyas estatuas fueron destruidas por los talibanes se alza sobre Manhattan

Por Benjamin Sutton, CNN

Durante el próximo año y medio, los visitantes del ultramoderno complejo Hudson Yards, en el extremo oeste de Manhattan, se encontrarán con un ícono del mundo antiguo. La quinta obra encargada para el pedestal del parque elevado High Line es un homenaje a los Budas de Bamiyán, los dos colosos del siglo VI ubicados en el centro de Afganistán que los talibanes dinamitaron en 2001.

La nueva escultura es obra del artista vietnamita-estadounidense Tuan Andrew Nguyen y lleva el nombre del apodo que los habitantes del valle de Bamiyán dieron al mayor de los dos Budas: “Salsal”, que se traduce como “la luz brilla a través del universo”.

“Espero que esta obra se convierta en un lugar de reflexión y memoria”, dijo Nguyen sobre su monumento de arenisca de 8,2 metros de altura. “No pretendía hablar de este momento, pero lamentablemente guarda relación con lo que ocurre en las guerras actuales”.

Su escultura no es una réplica exacta de ninguno de los Budas de Bamiyán, pero está hecha en gran parte del mismo material: arenisca tallada. Las manos de los Budas originales fueron destruidas hace siglos en un acto de iconoclasia; Nguyen ha creado dos manos monumentales de acero que parecen flotar ligeramente separadas de las extremidades de arenisca, sostenidas por varillas. Realizan gestos que simbolizan la valentía y la compasión, y están fundidas a partir de proyectiles de artillería recuperados de Afganistán, un proceso vinculado a la práctica artística de Nguyen de convertir municiones sin explotar de la Guerra de Vietnam en recipientes de memoria y sanación.

“Hay muchos paralelismos entre las guerras de Estados Unidos en Afganistán y Vietnam”, dijo Nguyen. “Los materiales son fundamentales para mis proyectos. Consideramos la posibilidad de obtener arenisca de Pakistán, pero era demasiado complicado. Esta escultura se fundió y talló en Vietnam y luego se trajo aquí”.

El contraste entre la arenisca orgánica y terrosa de “La luz que brilla a través del universo” y el acero industrial, el hormigón y el vidrio de su entorno evoca una sensación ligeramente surrealista de viaje en el tiempo. “Hay algo tan impactante y evocador en ver una escultura hecha de arenisca”, dijo Cecilia Alemani, directora y curadora principal del programa High Line Art. “No es algo que estemos acostumbrados a ver en el arte contemporáneo; pertenece a la historia del arte”.

Tanto Nguyen como Alemani comentaron que cuando se propuso la escultura por primera vez en 2023, el regreso al poder de los talibanes dos años antes y la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 eran temas de gran relevancia. Ahora, el proyecto ha adquirido una mayor emotividad en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Es intrínseco a las obras impactantes de arte público que se vuelvan relevantes, o adquieran una nueva relevancia, según las circunstancias”, afirmó Alemani. Para los encargos de pedestales, siempre buscamos obras que no solo sean icónicas, sino que también tengan la capacidad de ser relevantes en diversos contextos y épocas.

El conmovedor, solemne y, en última instancia, esperanzador proyecto de Nguyen para el pedestal de High Line —un espacio destacado para el arte público ubicado en la intersección de la calle 30 Oeste y la Décima Avenida— sigue la estela de proyectos realizados en el mismo lugar por Iván Argote, Pamela Rosenkranz, Sam Durant y Simone Leigh. El proyecto se dinamizará mediante una serie de conferencias mensuales y sesiones de meditación guiada, la primera de las cuales está programada para el 16 de mayo durante la feria de arte Frieze New York, que se celebrará en The Shed, cerca del recinto.

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