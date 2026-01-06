Los CDC eliminan algunas vacunaciones para los menores de edad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Con el número de enfermedades en aumento el CDC ha oficialmente cambiado el horario para las vacunas de los menores de edad. Al momento, los expertos recomiendan que los menores de edad deben de ser vacunados contra 11 infecciones.Anteriormente solo eran 6 vacunas. Muchas de las otras recomendaciones permanecen iguales. Como las vaccunas contra el sarampión, polio, tetanos, varicela y el virus del papiloma humano.

Sin embargo, ahora el CDC esta eliminando la recomendación del VRS, meningitis , y hepatitis, pero los doctores con Children's Hospital Colorado mencionan que las vacunas son las mejores formas para mantener a los menores saludables.

Al momento, todas las vacunas aun son disponibles y son cubiertas por el seguro médico por el programa Federal de Vacunas para los menores. Sin importar el debate entre el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. Robert F Kennedy Jr.