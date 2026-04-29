Trump recibe a los astronautas de Artemis II en la Oficina Oval y responde a preguntas sobre Irán, Comey y los ovnis

Por Kit Maher, CNN

El viaje de los astronautas de Artemis II a la Luna y de regreso los llevó a la Oficina Oval de la Casa Blanca este miércoles por la tarde, donde permanecieron de pie mientras el presidente Donald Trump hablaba de ovnis, la Fuerza Espacial y la guerra con Irán.

Con chaquetas azules, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen se colocaron detrás de Trump en el Escritorio Resolute —que tenía encima un modelo de la Luna chapado en oro— mientras entraban los reporteros de la Casa Blanca. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, también se situó junto a los astronautas.

“No sé cómo lo hacen. Yo no querría hacerlo, pero se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país”, dijo Trump.

Trump repasó brevemente sus prioridades relacionadas con el espacio, algunas a instancias de los reporteros: destacó su decisión de crear la rama militar Fuerza Espacial en su primer mandato, reiteró su intención de publicar material clasificado relacionado con los ovnis y dijo que había una “buena posibilidad” de que otra persona caminara sobre la Luna durante su presidencia.

“No nos gusta decir ‘definitivamente’, porque entonces dices: ‘Oh, fracasamos’”, dijo Trump. “Así que tenemos una buena posibilidad. Lo hemos autorizado”.

Isaacman confirmó los esfuerzos para enviar de nuevo a una persona a la superficie de la Luna en 2028, además de detallar los planes para lanzar una misión Artemis III en 2027. También dijo que la sede de la NASA permanecerá en Washington y calificó como una “ventaja” estar en la capital del país, una afirmación con la que Trump estuvo de acuerdo.

El resto del evento se convirtió en una conferencia de prensa algo improvisada, un riesgo común durante la mayoría de los actos públicos de Trump en estos días. Hace unas dos semanas, Trump recibió en la Casa Blanca a una repartidora de DoorDash en un esfuerzo por promocionar los recortes de impuestos de su partido. Luego, la mujer se quedó al lado de Trump mientras él respondía preguntas sobre la guerra con Irán e intentaba solicitar su opinión sobre las mujeres transgénero compitiendo en deportes femeninos.

Trump no pidió a los astronautas que opinaran sobre sus comentarios de este miércoles, pero ellos permanecieron allí con expresiones cuidadosamente neutrales mientras él elogiaba una decisión de la Corte Suprema para limitar la Ley de Derecho al Voto, insistía en que el exdirector del FBI James Comey había amenazado su vida con una publicación en redes sociales y decía que el fin de las guerras en Ucrania e Irán probablemente ocurriría en un “calendario similar”.

Hubo paralelismos con la propia misión, ya que algunos de los hitos de Artemis quedaron eclipsados por la guerra con Irán.

Después de que los astronautas marcaran el logro de viajar la mayor distancia desde la Tierra —mientras orbitaban alrededor del lado oscuro de la Luna el 6 de abril—, gran parte de la cobertura informativa del día siguiente se centró en la notable amenaza de Trump a Irán a la mañana siguiente. Escribió: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”.

Trump había observado el lanzamiento junto al secretario de Estado, Marco Rubio, de acuerdo con fotografías publicadas por la Casa Blanca, y el presidente había promocionado la misión como un ejemplo del dominio estadounidense.

“Estamos GANANDO, en el espacio, en la Tierra y en todo lo que hay entre medio; económicamente, militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se acerca!”, escribió Trump en Truth Social antes del despegue.

Cuando los astronautas regresaron con éxito, Trump los felicitó por su hazaña “espectacular” e invitó a la tripulación a la Casa Blanca.

“Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, ¡Marte!”, dijo Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.