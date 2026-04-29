La Corte Suprema indica que se pondrá del lado de Trump sobre los migrantes haitianos y sirios

Por John Fritze y Devan Cole, CNN

La Corte Suprema indicó el miércoles que respaldará el impulso del presidente de EE.UU. Donald Trump para poner fin a las protecciones temporales contra la deportación para potencialmente millones de ciudadanos extranjeros que provienen de países que atraviesan guerras y desastres naturales.

En una de las apelaciones inmigratorias más importantes que han llegado al máximo tribunal durante el segundo mandato de Trump, la mayoría conservadora de seis jueces dio a entender que cree que los tribunales federales quizá ni siquiera tengan la facultad de revisar impugnaciones legales cuando un gobierno activa y desactiva las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Si eso es cierto, tendría profundas implicaciones más allá de los ciudadanos haitianos y sirios que impugnaron la decisión de Trump de poner fin al TPS para sus países y podría, en la práctica, impedir demandas contra otras decisiones.

Más de 1 millón de inmigrantes tienen permitido vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el programa.

Estas son cinco conclusiones de los alegatos orales.

Varios de los jueces conservadores, incluido el presidente del tribunal, John Roberts, se enfocaron en la idea de que los tribunales federales no tienen facultad para revisar la legalidad de las decisiones sobre el TPS. Eso se debe a que el Congreso incluyó una disposición en la ley del TPS que deja claro que las “determinaciones” de un gobierno no son revisables.

“Realmente no entiendo cómo pueden prevalecer”, dijo el juez conservador Samuel Alito, si el tribunal interpreta esa disposición como lo ha hecho en decisiones anteriores.

Ahilan Arulanantham, el abogado que argumentó en nombre de los beneficiarios sirios del TPS, sostuvo que, si bien una decisión final no es revisable, el proceso que los funcionarios utilizaron para llegar a ella sí puede ser impugnado.

Sin embargo, la jueza Amy Coney Barrett, otra conservadora, pareció dudarlo.

“¿Por qué el Congreso permitiría la revisión del aspecto procedimental cuando en realidad lo que a todo el mundo le importa es el fondo?”, preguntó.

El enfoque del tribunal en el procedimiento, aunque técnico, también es revelador. Como los jueces estaban tan concentrados en si el tribunal siquiera podía revisar el caso, dedicaron mucho menos tiempo a hablar de si la administración de Trump había violado la ley o la Constitución en la forma en que tomó sus decisiones.

Lo que se cierne sobre la revocación del TPS para Haití por parte de Trump es un historial de comentarios ofensivos que ha hecho sobre el país insular y su gente que ha encontrado un hogar en EE.UU.

Esos comentarios y otros similares de la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, la funcionaria que revocó formalmente el TPS para los haitianos el año pasado, influyeron de manera importante en la decisión de un juez federal de dictaminar que el cambio de política estuvo motivado, al menos en parte, por animadversión racial. Eso es importante porque, si la decisión de poner fin al TPS se tomó con base en la raza, violaría la cláusula de igual protección.

Los jueces liberales se centraron en ese punto el miércoles al cuestionar si la decisión del Gobierno el año pasado fue inconstitucionalmente discriminatoria.

“Tenemos a un presidente que en un momento dice que Haití es un ‘asqueroso’, ‘sucio’ y ‘repugnante’ ‘país de mierda’”, dijo en un momento la jueza Sonia Sotomayor, la liberal de mayor antigüedad en el tribunal, al procurador general D. John Sauer. “Y donde se quejó de que Estados Unidos recibe a personas de esos países en lugar de personas de Noruega, Suecia o Dinamarca”.

“Declaró que los inmigrantes ilegales, a los que asoció con el TPS, estaban ‘envenenando la sangre’ de EE.UU.”, dijo Sotomayor sobre Trump, y agregó: “No veo cómo esa sola declaración” no muestra que “un propósito discriminatorio pudo haber influido en esta decisión”.

Sauer respondió que los comentarios de Trump y Noem no mencionan la raza específicamente.

La jueza Ketanji Brown Jackson también presionó a Sauer para que explicara cómo se suponía que el tribunal simplemente pasara por alto los comentarios de Trump cuando el tribunal inferior que consideró la medida sobre el TPS no lo hizo.

“Las declaraciones sobre Haití y comer mascotas y los nombres que se les llamaron a estos inmigrantes —aunque están legalmente en Estados Unidos— son bastante recientes”, dijo, en referencia a las afirmaciones de Trump durante las elecciones de 2024 de que migrantes haitianos en Ohio se comían los perros.

“¿Qué dice sobre ese tipo de cosas?”

Sauer dijo que los comentarios fueron “hechos en contextos diferentes y lejanos en el tiempo” y, por lo tanto, “no son esclarecedores” para este caso.

Los conservadores del tribunal, sin embargo, en gran medida evitaron los comentarios del presidente.

El juez Brett Kavanaugh, miembro del ala conservadora del tribunal designado por Trump, fue uno de los pocos jueces que tuvo preguntas sobre las decisiones reales del Gobierno.

Pero esas preguntas indicaron que Kavanaugh, quien a menudo es un voto clave en casos de alto perfil, coincidía con la decisión del Gobierno.

El Gobierno de Obama otorgó el TPS a ciertos sirios en 2012 tras la represión de manifestantes por parte del entonces presidente sirio Bashar al-Assad. Esa designación se extendió repetidamente en medio de una guerra civil que estalló allí. Pero funcionarios de Trump han señalado que el régimen de Assad cayó en 2024, y el Departamento de Seguridad Nacional anunció que pondría fin a la designación de TPS el pasado noviembre.

“Pero ya no es el régimen de Assad”, le dijo Kavanaugh a un abogado que representaba a los inmigrantes sirios. “Después de 53 años de opresión total y trato brutal, se acabó”.

Retomando una línea del escrito del Gobierno, Kavanaugh presionó a Arulanantham sobre cuántos sirios habían regresado al país por su cuenta.

“Entonces, ¿está de acuerdo en que el cambio de régimen de Assad es un cambio significativo en la historia de ese país y del Medio Oriente en general?”, preguntó.

“No creo que sea tan simple”, respondió Arulanantham.

No obstante, según Arulanantham, no necesitaba entrar en un debate sobre si la Siria de hoy es segura o no porque, afirmó, el punto es que el Gobierno no realizó una revisión adecuada.

Una de las preguntas centrales en los casos es si el Departamento de Seguridad Nacional consultó suficientemente con el Departamento de Estado sobre las condiciones sobre el terreno en los dos países antes de avanzar con la terminación de las designaciones de TPS. Esa consulta es requerida por la ley federal, pero los abogados que representan a los beneficiarios del TPS dijeron que el Gobierno de Trump le dio poca importancia a ese proceso.

En ambos casos, un abogado del DHS envió un correo electrónico a un funcionario del Departamento de Estado sobre las designaciones, pero las comunicaciones que recibieron de vuelta simplemente indicaban que Estado no tiene preocupaciones de política exterior por una terminación del TPS para Haití y Siria.

Los tribunales inferiores determinaron que esa consulta estaba muy por debajo de lo que la ley federal exige que haga el DHS. Pero Sauer les dijo a los jueces que esa consulta es altamente deferente, y que no importaba lo que otras agencias del Gobierno le dijeran al DHS como parte del proceso de terminación, siempre y cuando hubiera ocurrido alguna comunicación.

Eso generó una serie de preguntas hipotéticas cada vez más incrédulas por parte de la jueza liberal Elena Kagan.

¿Qué pasaría si la secretaria del DHS le pidiera al Departamento de Estado una evaluación de las condiciones en Siria pero nunca recibiera una respuesta?, preguntó. ¿Qué pasaría si, en lugar de responder con información sobre las condiciones sobre el terreno, el Departamento de Estado respondiera con opiniones sobre un partido de béisbol reciente?

“Si ella solicitó aportes de Estado, ha consultado”, respondió Sauer tajantemente, y agregó que eso entraría en el “significado llano” de la palabra “consultar”.

“Quiero decir, ¿en serio?”, replicó Kagan. “El significado llano de la palabra ‘consulta’ parece ser, como, que uno consulta con alguien sobre un tema”.

Sauer se mantuvo firme. Incluso si el Departamento de Estado fuera completamente no receptivo, aseguró, la secretaria de Seguridad Nacional habría hecho todo lo que exige la ley.

“Si ella solicitó aportes de Estado”, dijo, “ha consultado”.

La decisión del tribunal, que se espera antes de finales de junio, podría afectar a más de 1 millón de inmigrantes en EE.UU., aunque el caso en sí se centra en unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios.

Cuando el expresidente Joe Biden dejó el cargo, EE.UU. había otorgado —o extendido— protecciones de TPS para personas de 17 países. Desde que Trump regresó al cargo el año pasado, su administración ha puesto fin —o ha intentado poner fin— a las designaciones de TPS para los 13 países que han sido sometidos a revisión.

El Gobierno también ha avanzado para poner fin a las designaciones de TPS para Sudán del Sur, Siria y Etiopía, entre otros. Muchas de esas decisiones aún están siendo revisadas por tribunales federales y esos casos estarán fuertemente influenciados por lo que concluya la mayoría de la Corte Suprema.

La Corte Suprema revisó uno de esos casos el año pasado en su agenda de emergencia. En ese caso, los jueces permitieron en dos ocasiones que Trump eliminara las protecciones temporales contra la deportación para unos 300.000 venezolanos.

El tribunal no explicó su razonamiento.

Jackson escribió una disidencia en una de esas decisiones, acusando al Gobierno de intentar “interrumpir tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”.

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Priscilla Alvarez y Tami Luhby, de CNN, contribuyeron a este reportaje.