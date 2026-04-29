Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotráfico y posesión de armas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas, informó este miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación contra Rocha, quien podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable, también incluye a otras nueve personas, entre las que hay funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El Departamento de Justicia sostiene que los acusados se aliaron con el Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del continente, “para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.

Acerca de Rocha, la acusación dice que Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán —condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, lo apoyó desde que fue candidato a gobernador. También señala que Rocha presuntamente acudió a reuniones con líderes de ese grupo delictivo y prometió apoyarlos.

“Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con los Chapitos en la administración de Rocha Moya han protegido a los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”, menciona el documento.

Rocha rechazó las acusaciones en un mensaje publicado en X, en el que aseguró que esto representa “un ataque” contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera el partido oficialista Morena.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, dijo.

“(La acusación) se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, agregó.

Rocha asumió su cargo de gobernador en 2021 tras ganar las elecciones de ese año postulado por Morena, el mismo partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mandato concluye en 2027.

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