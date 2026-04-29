Bondi testificará en la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein

Por Annie Grayer, CNN

La exsecretaria de Justicia Pam Bondi tiene previsto testificar el próximo mes en la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein.

La comparecencia de Bondi —ahora fijada para el 29 de mayo, según una portavoz de la comisión— se produce mientras el panel ha presionado en los últimos meses para escuchar a la ex alta funcionaria del Gobierno de Trump sobre cómo el Departamento de Justicia manejó los archivos del caso Epstein bajo su liderazgo.

Un grupo bipartidista de legisladores citó inicialmente a la entonces secretaria de Justicia en medio de la indignación por el hecho de que el departamento no hubiera publicado todos los archivos, tal como exige la ley. Pero una vez que Bondi fue destituida, el departamento argumentó que ya no podía comparecer en su capacidad oficial y que no se presentaría a la deposición previamente programada, aunque la citación la nombraba directamente.

Si bien la comisión había impulsado inicialmente que Bondi compareciera para una deposición, el próximo mes se someterá en su lugar a una entrevista transcrita. En consecuencia, Bondi ya no tendrá que prestar juramento. No obstante, al inicio de la entrevista se le recordará que hacer declaraciones falsas al Congreso está sujeto a enjuiciamiento penal.

Varios republicanos habían vacilado antes de la salida de Bondi sobre si necesitaba testificar bajo juramento, después de que se reuniera voluntariamente con el panel para responder preguntas. Esa reunión en el Capitolio —a la que también asistió el entonces vicesecretario de Justicia Todd Blanche, quien ahora se desempeña como secretario de Justicia interino— se tornó tensa, y los demócratas finalmente abandonaron la sala.

La fecha de la nueva comparecencia de Bondi se dio a conocer cuando los demócratas de la Comisión de Supervisión anunciaron que habían presentado cargos de desacato civil contra Bondi por no comparecer.

El principal demócrata del panel, el representante Robert Garcia, dijo que no había tenido noticias del abogado personal de Bondi, de los republicanos de la comisión ni del Gobierno de Trump antes del anuncio de la deposición.

“Así que, en lo que a nosotros respecta, ya llevamos semanas con cero comunicación de alguien que estaba legalmente obligada a comparecer”, dijo Garcia antes del anuncio.

Al enterarse de la nueva fecha, Garcia elogió el avance como “una gran noticia”, y dijo: “Claramente estamos siendo eficaces”.

“Es interesante cómo solo cuando actuamos, y cuando realmente tenemos que obligar a los republicanos a hacer algo, a emitir citaciones, a presentarse ante nuestra comisión, es cuando de verdad hacen algo”, dijo.

No obstante, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, respondió rápidamente y dijo que el anuncio se hizo “tan pronto como pudimos confirmar el día”.

“Dije que conseguiríamos una fecha. Tienen un historial de exagerar cuando están en minoría en la Comisión de Supervisión”, añadió Comer.

Los republicanos del panel criticaron por separado el impulso de sus colegas por el desacato civil como “puro teatro y completamente innecesario”.

“Estaban felices dándoles trato preferencial a los Clinton durante meses”, publicaron los republicanos del panel en X, en referencia a los seis meses que tomó asegurar las comparecencias del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

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