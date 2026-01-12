Barry Morphew el hombre acusado de asesinar a su esposa es negado un juicio rápido

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Tenemos una actualización sobre el caso de asesinato que ocurrió al sur de Colorado que capto la atención a nivel nacional. Estamos hablando de Barry Morphew, quien fue acusado de matar a su esposa Suzanne. Este lunes, 12 de enero, Barry se declaro no culpable al asesinato de Suzzane quién desapareció del Condado Chaffee en mayo del 2020.

Recordemos que un año después su esposo fue arrestado por el acto y enfrento cargos en su contra.. Pero el caso fue rechazado en el 2022. Sin embargo, tras el encuentro de su cuerpo en el 2023, el médico forense realizo su causa de muerte como un homicidio.

El cual fue causado por una bebida que ella tomo que tenia una droga dentro de ella la cual típicamente utilizan para tranquilizar a los animales salvajes. Barry era el único residente en el area que tenia acceso a este químico al momento. Hoy él fue negado el derecho a un juicio rápido.

La próxima audiencia para Barry Morphew será el 9 de marzo a la 1:30 de la tarde con su juicio pautado para el 13 de octubre. Se espera que este continue por lo menos unas 6 semanas.