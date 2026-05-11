Exclusiva CNN: Corina Machado insiste en que no vuelve a Venezuela por “seguridad” y que su interlocutor en EE.UU. es Rubio

Por Christiane Amanpour y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado insistió en una entrevista con CNN que su eventual regreso a Venezuela depende de condiciones de seguridad discutidas directamente con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

En una entrevista con la periodista Christiane Amanpour, Machado explicó que las conversaciones sobre su retorno se han centrado en “razones de seguridad”, tanto para ella como para miles de dirigentes políticos y sociales que abandonaron Venezuela durante los años de crisis.

“En realidad, de lo que he hablado en detalle sobre mi regreso es con el secretario de Estado (Marco Rubio), y las razones que hemos discutido son precisamente de seguridad”, afirmó Machado. “No hablo solo de mí, sino de miles y miles de líderes políticos y sociales que también quieren regresar”.

CNN reportó este domingo que, según una fuente qatarí, Machado no fue incluida en las conversaciones mediadas por Qatar entre Washington y Caracas sobre un eventual escenario de transición tras la salida de Nicolás Maduro.

Según esa fuente, ni funcionarios estadounidenses ni venezolanos discutieron un posible rol político para la dirigente opositora dentro de un plan pos-Maduro, pese a su respaldo público a una intervención de Estados Unidos y sus duras críticas al Gobierno de Maduro.

Trump ya había tomado distancia de Machado tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. El mandatario dijo entonces que la dirigente “no tiene el apoyo ni el respeto” suficientes dentro de Venezuela para liderar una transición.

Machado insistió en que mantiene expectativas sobre el plan presentado por el secretario de Estado de EE.UU. para Venezuela, que contempla tres fases y, según dijo, culminaría con elecciones “libres y justas”.

“Las tensiones (sociales) están creciendo, así que hay esperanza de que este proceso avance”, dijo Machado. “Confiamos en lo que hemos escuchado del Gobierno de Estados Unidos: que es un plan de tres fases y que la tercera parte es un proceso electoral con elecciones libres y justas para que podamos tener una transición democrática”.

Cuatro meses después de la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de Maduro, empresas petroleras internacionales negocian acuerdos para explotar las reservas energéticas venezolanas, mientras Washington avanza en una relación cada vez más estrecha con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Además, el Departamento de Energía de EE.UU. confirmó recientemente el traslado fuera de Venezuela de uranio enriquecido hacia Carolina del Sur, en otro gesto del creciente involucramiento de Washington en el país sudamericano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Michelle Velez y Mauricio Torres de CNN