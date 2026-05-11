España finaliza la operación de repatriación del crucero afectado por hantavirus: el barco ya navega rumbo a Países Bajos

Por CNN en Español

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, dio este lunes por finalizada la operación de repatriación del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, tras la evacuación de los 125 pasajeros y tripulantes del buque y su partida rumbo a Países Bajos desde el puerto de Granadilla, en Tenerife.

“Misión cumplida”, dijo la ministra durante una conferencia de prensa realizada mientras el barco abandonaba el puerto canario.

García señaló que “entre ayer y hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países”, quienes “o están ya en sus países o están siendo trasladados en estos momentos”.

Según detalló, durante el domingo desembarcaron 94 personas, que fueron trasladadas en ocho vuelos internacionales hacia sus países de origen. La operación se completó este lunes con otros dos vuelos hacia Países Bajos.

En uno de ellos viajan 21 miembros de la tripulación junto a dos médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otro vuelo trasladó a seis personas que posteriormente enlazarán con vuelos hacia Australia.

La ministra aseguró que el operativo se desarrolló con “todas las medidas de seguridad” y agradeció la colaboración de la OMS, del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) de los gobiernos implicados y “del pueblo canario”.

“El Gobierno de España ha cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad”, afirmó García, quien calificó el operativo como “un éxito” y “un orgullo de país”.

El MV Hondius zarpó de Tenerife alrededor de las 19:00 horas locales con destino a Países Bajos, dando por concluida la operación internacional coordinada por las autoridades españolas.

El MV Hondius partió a finales de marzo desde Ushuaia, en Argentina, antes de que se detectara un brote de hantavirus a bordo. La primera víctima fue un pasajero neerlandés de 70 años, quien murió el 11 de abril. Su esposa, de 69 años, murió 15 días después, y una tercera persona falleció el 2 de mayo en altamar.

Tras confirmarse el brote, el crucero permaneció varios días anclado cerca del puerto de Praia, Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, mientras se coordinaba la evacuación internacional. En medio de protestas y de un fuerte debate sobre su recepción, finalmente España aceptó el buque, que llegó el domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se desplegó un operativo sanitario.

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