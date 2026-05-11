Putin insinúa que podría poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Pero, ¿por qué ahora?

Análisis de Nick Paton Walsh

Fue una declaración inusual para hacer en un momento de presión aguda.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechó los venerados desfiles del Día de la Victoria del 9 de mayo del fin de semana, que conmemoran la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética, para decir algo notable: que creía que el asunto del conflicto ucraniano “estaba llegando a su fin”. Este comentario, la primera indicación real de Putin de que su guerra elegida podría estar avanzando hacia una conclusión, llegó tras un largo lamento sobre las negociaciones fallidas al inicio de la invasión de 2022, y fue extraordinariamente breve.

Sin embargo, este no es un hombre que hable a la ligera o de forma errática. No le habló a un posible público de uno: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La rara desviación de Putin de su postura normal e insaciable puede haber estado diseñada para sostener la ilusión de que la paz en Ucrania puede negociarse pronto, algo que el jefe del Kremlin lleva mucho tiempo tratando de mantener viva.

Y aun así, en un día en que Moscú estaba en plena exhibición militar, optó por no hacer sonar la trompeta maximalista: que la “operación militar especial” debe continuar hasta que se cumplan sus objetivos. (Spoiler: esos objetivos —desmilitarizar Ucrania y tomar su región oriental del Donbás— están lejos de haberse logrado.) En su lugar, Putin pareció reflejar el sentimiento predominante en Rusia, respaldado por encuestas de opinión recientes, de que la guerra debe terminar pronto.

Hubo otro giro en la sorprendente jugada de Putin: sugirió que Gerhard Schröder, quien fue canciller d Alemania de 1998 a 2005 durante la luna de miel inicial de Putin con Occidente, sea el principal negociador para cualquier futura conversación directa con Europa. Schröder fue presidente del consejo del proyecto del gasoducto Nord Stream de Rusia hasta que renunció tras la invasión de 2022, pero se ha mantenido cerca de Putin. Ha quedado desacreditado a los ojos de muchos por esa asociación, y la respuesta inmediata a esta idea en Europa fue, según se informa, débil, pero puede ser escuchada en Washington, y complicar aún más los esfuerzos genuinos por poner en marcha la paz.

Es fácil ver el nuevo discurso de Putin sobre la diplomacia a través del prisma de su último año de paz truncada y fingida. Pero la sabiduría convencional de que el régimen de Putin no puede sobrevivir a nada que no sea una victoria casi total en Ucrania se ha visto socavada por las recientes críticas generalizadas en toda Rusia sobre la conducción de la guerra, su duración y su horrendo costo humano y económico. En la élite moscovita está surgiendo la idea de que Putin quizá simplemente no sobreviva (políticamente) a la guerra en absoluto.

Es difícil ver el desfile en la Plaza Roja como otra cosa que no sea una humillación sorprendente para la fortaleza literal del Kremlin. Antes del evento, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió un “decreto” autorizándolo —impidiendo que sus fuerzas atacaran la zona—, un momento de troleo que desmiente la idea de que Kyiv se siente en desventaja.

La ausencia de hardware militar ruso en el desfile es un contraste marcado con la espeluznante exhibición de fuerza que años anteriores han ofrecido, cuando expertos occidentales en armamento se relamían ante el último modelo de tanque para señalar pequeñas actualizaciones. Este año, Moscú solo tuvo soldados, y ellos también son cada vez más escasos.

Durante mucho tiempo ha habido una desolada y hasta fantasiosa esperanza en Europa de que Rusia algún día simplemente se derrumbaría en Ucrania. A falta de una implicación militar real de Europa o de la OTAN en la guerra, se convirtió en la única estrategia del continente: aplicar presión y esperar que Moscú se quebrara antes que Kyiv. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, Europa tenía pocas otras opciones.

El progreso de la guerra ha sido uno de éxitos y fracasos para ambos bandos a lo largo de sus cuatro años. Los fracasos iniciales de Moscú llevaron a que se tomara y mantuviera territorio, para luego perderlo. Después, su obstinación de avanzar a cualquier precio condujo a una lenta toma de pequeñas partes de la línea del frente que desgastó el limitado contingente de personal de Ucrania. El año pasado, Kyiv parecía contra las cuerdas, sin recursos y sin el apoyo pleno de su aliado más importante, Estados Unidos. Pero el ambiente en torno a este último giro de la fortuna es diferente por dos razones.

En primer lugar, el colapso de la moral rusa es palpable. Eso solo ocurre en un Estado policial cuando una masa crítica de desencanto empieza a verse a sí misma como la mayoría, y lo bastante segura como para asomar la cabeza por encima del parapeto. Putin ya ha sobrevivido antes a críticas violentas de su guerra, cuando el efímero golpe liderado por Yevgeny Prigozhin se desinfló con tanto dramatismo como había comenzado en 2023.

Pero se le están acabando los rusos empobrecidos o los convictos para alistarse y luego perderse en asaltos “trituradora de carne” mal planificados, y le cuesta atraer a estudiantes de las clases medias a las filas.

La economía rusa está sintiendo de verdad la presión ahora. Al parecer, la élite está lo bastante irritada como para que Putin se sienta obligado a apaciguarla con la sugerencia —difundida el sábado en los medios estatales— de que la guerra podría estar llegando a su fin. Aún puede cambiar mucho, y la acumulación de soldados de Rusia, según se informa, a lo largo de la línea del frente podría todavía dar frutos. Pero el Kremlin está en problemas.

El segundo cambio está en la suerte de los ucranianos. Ellos también carecen de soldados —quizá de forma más contundente—, pero tienen robots en abundancia. El progreso casi insignificante de Rusia en las líneas del frente se debe en gran medida a que Kyiv ha encontrado maneras de atacar, reabastecer, evacuar e interceptar ataques rusos con vehículos no tripulados, o drones.

Es una hazaña verdaderamente notable, cuya importancia en la guerra moderna quedó resaltada cuando las ricas naciones del Golfo acudieron apresuradamente a Zelensky en marzo para pedir ayuda para defender sus cielos de los drones iraníes. Ahora sí tiene de verdad “las cartas” para seguir luchando, después de que Trump el año pasado dijera que no tenía ninguna.

Moscú ya ha cerrado antes la brecha tecnológica, a menudo en cuestión de meses, y por eso Ucrania debería tener en cuenta la metáfora rusa de “abrir el champán demasiado pronto”.

Pero se avecina un verano en el que, pese a que la guerra con Irán está privando a Ucrania de la atención global que necesita con urgencia, Kyiv se mantiene en pie, en lugar de de rodillas: una historia de supervivencia extraordinaria, contra probabilidades enormemente adversas, ya que no ha habido otra opción.

Mientras tanto, la aparente convicción de Putin de que los recursos estatales son infinitos está emergiendo lentamente como la insensatez que siempre fue. Todas las guerras terminan, y quizá Putin por fin lo ha visto.

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