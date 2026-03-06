Skip to Content
Noticias Locales

Autoridades buscan al hombre que se dio a la fuga luego de causar un incidente mortal

Published 2:55 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Ahora nos vamos hacia Pueblo donde un caso de choque y fuga dejo a un hombre muerto luego de que él estuviera utilizando su patineta al ser impactado por un conductor. 

Hoy hemos aprendido que este caso no fue el único que ocurrió durante la noche del martes y según documentos oficiales, la policía aun esta buscando al responsable del choque. La policía dice que el conductor del vehículo se había robado el auto y que ese mismo auto estuvo involucrado en otro choque que ocurrió momentos después del primero.

 Al momento los uniformados están buscando a este persona que ve en pantalla, si usted tiene información de su paradero, favor de contactar al departamento de policía de pueblo inmediatamente. 

Andrea Herrera

