Cómo proteger tus finanzas ante un escenario de recesión

Por Jeanne Sahadi, CNN

EE.UU. no está en recesión﻿, pero el ciclo económico normal significa que lo estará en algún momento.

Es difícil predecir exactamente cuándo. Una recesión a nivel nacional se caracteriza por una caída de la actividad económica durante al menos varios meses. Piense en un menor gasto de los consumidores, mayores pérdidas de empleo, crédito más restringido, a veces una fuerte caída de las acciones y, a menudo, un ánimo sombrío en el mercado bursátil.

Aunque nunca se podrá proteger por completo de los efectos negativos de las recesiones (o incluso solo de una desaceleración local o de un sector), puedes enfocarte en formas de mitigarlos.

“Se trata de construir resiliencia financiera”, dijo Sheila Walsh, planificadora financiera certificada que enseña en la Universidad de Georgetown. “La preparación te ayuda a evitar tomar decisiones emocionales cuando los tiempos son más difíciles”.

Calcula cuántos ingresos obtienes cada mes y cuánto gastas.

Luego desglos﻿e cuánto paga por gastos esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos y cuidado infantil. Haga lo mismo con lo que gasta en gastos no esenciales, de estilo de vida (por ejemplo, comer fuera, membresías de gimnasio, entretenimiento, etc.).

El objetivo, según Walsh, es “ser consciente de su flujo de caja: qué entra, qué sale, qué es una necesidad y qué es un deseo”.

Si gasta regularmente más de lo que ingresa, considere cómo compensa la diferencia, ya sea retirando de los ahorros o usando tarjetas de crédito.

“Clarifique sus hábitos y patrones de dinero”, dijo.

Con una tasa de interés promedio cercana al 20 %, cargar con deuda de tarjetas de crédito es un lastre, así que considere formas de pagarla más pronto que tarde.

Una opción: revise sus gastos discrecionales y decida qué se puede recortar. Por ejemplo, liberará efectivo si deja de gastar en cosas que no disfruta tanto o, en el caso de suscripciones y servicios de streaming, que ha olvidado o usa rara vez.

Además, pruebe esta calculadora de pago de tarjetas de crédito para ver cuánto podría ahorrar si, o bien solicita un préstamo personal a una tasa de interés más baja, o bien traslada su deuda a una tarjeta con transferencia de saldo, que le permite reducir su deuda sin intereses durante hasta 18 meses.

Walsh recomienda revisar también su informe de crédito y su puntaje crediticio. Eso le permite ver si hay errores que deban corregirse en su informe y le da una mejor idea de cómo mejorar su puntaje.

Un puntaje más alto puede significar obtener condiciones de préstamo más favorables cuando necesite más crédito.

El consejo estándar es tener el equivalente a entre tres y seis meses de gastos esenciales de vida en una cuenta de ahorros líquida de alto rendimiento.

Pero cuánto tener disponible depende de sus necesidades y preferencias personales, dijo Walsh.

Por ejemplo, quizá quiera ahorrar más si:

Usted es el único sostén económico de su familia.

Usted y su cónyuge trabajan en la misma industria y están igualmente en riesgo de despidos.

No prevé recibir mucha indemnización si pierde su empleo.

Al igual que al pagar la deuda de tarjetas de crédito, vea en qué puede recortar gastos discrecionales para liberar algo de efectivo para emergencias.

Crear un fondo suficiente para tiempos difíciles puede ser complicado. Si el suyo se queda corto y usted es propietario de su vivienda, podría considerar solicitar una línea de crédito con garantía hipotecaria como un respaldo de “romper el vidrio” en caso de emergencia.

La tasa de interés que le cobrarán si pide dinero prestado de una HELOC dependerá de su puntaje crediticio. Como referencia, la tasa variable promedio de un préstamo de US$ 30.000 fue de 7,26 % a inicios de mayo para alguien con un puntaje FICO de 700, según Bankrate.

Al evaluar la oferta de un prestamista para una HELOC, examine todos los costos potenciales, dijo el analista de Bankrate y planificador financiero certificado Stephen Kates. Eso incluye costos de cierre, requisitos mínimos de retiro, cuotas anuales o cargos por inactividad.

Si te preocupa que te despidan, aprovecha al máximo ahora los beneficios subsidiados por tu empleador, recomendó Walsh. ¿Por qué? Porque las cosas que tienes que hacer o quieres hacer probablemente serán más caras después de que te separes de la empresa.

Así que recibe la atención médica que has postergado, toma ese curso de certificación profesional o usa los descuentos de tu empleador para bienes y servicios.

Asimismo, ahorra al menos lo suficiente en tu plan de jubilación del trabajo como para obtener la contribución equivalente completa de tu empleador.

Y, para fines de planificación, revisa la política de indemnización por despido de tu empleador para ver cuánto pago podrías recibir en un despido. Del mismo modo, revisa lo que podrías recibir de los beneficios estatales por desempleo.

Si planeas jubilarte dentro de cinco años, este es el momento de maximizar tus opciones en caso de que llegue una recesión y caigan las acciones, dijo el planificador financiero certificado Nicholas Covyeau, fundador de la firma de planificación de honorarios únicamente Swell Financial.

Mejor escenario: conservas tu trabajo durante la caída, así que puedes seguir ahorrando y, si es necesario, posponer la jubilación hasta que tu fondo de ahorro se recupere.

Peor escenario: te despiden.

En ambos casos —pero especialmente si un despido te obliga a una jubilación anticipada— Covyeau recomienda tener un fondo de emergencia de seis meses más un fondo de ahorro que pueda generar de cinco a siete años de gastos de vida solo a partir de la parte de renta fija de tu cartera.

Así es como sugiere invertir esos gastos de vida: el equivalente a uno a tres años debería estar en instrumentos de efectivo, como un fondo del mercado monetario; el resto puede estar en bonos y certificados de depósito de distintas duraciones.

Cuando necesites retirar dinero de tu cartera, recurre primero a las inversiones en efectivo.

“El objetivo es no verse nunca obligado a vender acciones en un mercado a la baja”, dijo Covyeau. (Mira aquí por qué hacerlo puede aumentar tus probabilidades de que se te acabe el dinero).

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