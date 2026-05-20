Expolicía que estuvo preso por compartir meme de Charlie Kirk logra acuerdo de más de US$ 800.000 por encarcelamiento ilegal

Por Devan Cole, CNN

Un agente de policía jubilado de Tennessee, que estuvo en prisión más de un mes tras ser detenido por la policía a raíz de una publicación en Facebook de un meme relacionado con la muerte de Charlie Kirk, llegó a un acuerdo extrajudicial debido a “encarcelamiento ilegal” por un valor de US$ 835.000.

Según el acuerdo anunciado este miércoles, Larry Bushart aceptó retirar la demanda, presentada hace cinco meses, en la que alegaba que se habían violado sus derechos constitucionales cuando las autoridades del condado de Perry, en Tennessee, lo mantuvieron en prisión durante 37 días el otoño pasado.

“Me complace que se hayan reivindicado mis derechos amparados por la Primera Enmienda”, declaró Bushart en un comunicado este miércoles. “La libertad de las personas para participar en el debate civil es fundamental para una democracia sana”.

El caso, que Bushart presentó con la ayuda de abogados de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, tenía previsto ser juzgado a finales de julio ante un jurado federal en Memphis. No había solicitado una cantidad concreta de dinero en la demanda.

Los abogados de Bushart afirmaron en documentos judiciales el año pasado que su cliente, principal sustento de su familia, perdió el trabajo que había conseguido tras jubilarse debido al tiempo que pasó en prisión, y que este episodio había frenado su “participación en el debate político en línea, ya que teme que algo similar a su detención y encarcelamiento pueda volver a ocurrirle”.

Sus problemas legales comenzaron diez días después de que Kirk, un antiguo partidario del presidente Donald Trump que trabajó para conseguir su reelección en 2024, fuera baleado durante un acto al aire libre en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

Bushart compartió en Facebook un meme sobre una vigilia que se celebraba en Tennessee en memoria de Kirk.

“Esto parece relevante hoy”, decía el meme, que incluía una foto de Trump y una cita del entonces candidato pronunciada en 2024 tras un tiroteo en el instituto Perry High School de Des Moines, Iowa.

“Tenemos que superarlo”, se cita a Trump diciendo en el meme, en referencia al tiroteo en el instituto.

Al día siguiente, cuatro agentes se presentaron en el domicilio de Bushart, lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel por “amenazar con cometer un acto de violencia masiva en un centro educativo”. De acuerdo con los registros judiciales, las autoridades afirmaron en aquel momento que, a nivel local, la publicación se interpretó como una amenaza contra un centro educativo de la zona cuyo nombre era similar al del centro donde sucedió el tiroteo de 2024.

Bushart permaneció en prisión durante 37 días porque no pudo pagar la fianza de US$ 2 millones que se le impuso. A finales de octubre, un fiscal del distrito de Tennessee solicitó que se retirara el único cargo que se le imputaba, y posteriormente fue puesto en libertad.

Su demanda acusaba al condado de Perry; a Nick Weems, el sheriff del condado; y a Jason Morrow, un investigador del condado que participó en la investigación sobre Bushart, de una serie de infracciones constitucionales, entre ellas violaciones de su derecho a la libertad de expresión y de su derecho, amparado por la Cuarta Enmienda, a no sufrir “detenciones, procesamientos y encarcelamientos indebidos”.

En virtud del acuerdo, el condado, Weems y Morrow no admiten ninguna irregularidad en la terrible experiencia del año pasado. La aseguradora del condado pagará la indemnización.

“Como sheriff, no hay responsabilidad que me tome más en serio que la de proteger a los niños de nuestra comunidad, que son algunos de los más vulnerables entre nosotros”, declaró Weems en un comunicado conjunto publicado como parte del acuerdo. “Garantizar su seguridad no es solo un deber de esta oficina, es un compromiso que llevo conmigo cada día. Me alegro de que este asunto se haya resuelto y espero seguir sirviendo y protegiendo a los habitantes del condado de Perry”.

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