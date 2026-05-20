Estados Unidos presenta una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

Por Hannah Rabinowitz, Michael Williams y Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, a quien señala como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996.

Los cargos contra Castro se hicieron públicos previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió el hecho, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

Quienes fallecieron entonces fueron Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Pena y Pablo Morales.

El Departamento acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

CNN contactó a la Presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para pedir comentarios.

El presidente Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en X en el que rechazó la decisión del Departamento de Justicia.

“La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”, dijo.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, agregó el mandatario, quien describió el derribo de los aviones en 1996 como una acción “en legítima defensa”.

“La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”, concluyó.

El documento también incluye a otras personas, los pilotos que presuntamente estuvieron involucrados en el derribo, cada uno de los cuales enfrenta un cargo por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Estos acusados son Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bargaza, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, si los acusados son declarados culpables, podrían alcanzar pena de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Castro y Pérez-Pérez, además, enfrentan penas de hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos por destrucción de aeronaves.

Entre los acusados, González-Pardo Rodríguez ya está bajo custodia en Estados Unidos. Espera sentencia en Estados Unidos por hacer declaraciones falsas en un documento migratorio, según el Departamento de Justicia.

Durante la ceremonia en Miami, que comenzó después de que se hiciera pública la acusación, el secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que el Gobierno de Estados Unidos no olvida a quienes murieron en 1996.

“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en los Estados Unidos por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump y este Departamento de Justicia están comprometidos a restablecer un principio simple: si matas a estadounidenses, te perseguiremos. No importa quién seas. No importa el cargo que ocupes”, señaló Blanche en un comunicado.

La acusación contra Castro, quien fue presidente de 2008 a 2018, representa un pasó más en el escalamiento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que se ha producido a lo largo del año.

Desde enero, al embargo económico que mantiene contra Cuba desde la década de 1960 Estados Unidos ha sumado medidas para impedir el abasto de combustibles a la isla, un incremento de las sanciones hacia sectores clave como minería, defensa y seguridad y las declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que debe haber cambios en el país y su Gobierno podría buscar el control de él.

Las crecientes presiones de Estados Unidos sobre Cuba han producido una crisis económica y social derivada de la falta de energéticos. Frente a esta situación, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel repetidamente ha criticado las acciones de Estados Unidos, al que responsabiliza del deterioro de las condiciones de vida de los cubanos y acusa de injerencias externas.

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