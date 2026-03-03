Skip to Content
Noticias Locales

Víctimas de ‘Return to Nature Funeral Home’ siguen pidiendo justicia para sus familiares

PENROSE, Colo. (KTLO)-- Después de dos años tras descubrir el sitio donde ocurrió uno de los crimines mas horrendos en Colorado en el caso de "The return to nature funeral home", el dueño del establecimiento Jon Hallford finalmente comenzará su sentencia criminal. 

Pero las víctimas de los Hallfords aun siguen buscando justicia para sus familiares que fueron abandonados y encontrados en un estado de descomposición dentro del centro funeral. Ahora las víctimas, nos comentan que ellos están buscando un sitio donde las personas puedan ir para recordar y honrar a sus seres queridos. Este proyecto aún tiene que ser creado y finalizado. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

