La inflación anual en Estados Unidos sube al 3,8 % en abril, por encima de los salarios

Por Alicia Wallace, CNN

Por primera vez en tres años, los salarios de los estadounidenses no superaron la inflación.

Los precios aumentaron un 0,6 % mensual, elevando la tasa anual al 3,8 %, la más alta desde mayo de 2023, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas esperaban que los precios subieran un 0,6 % con respecto a marzo y que la tasa anual alcanzara el 3,7 %.

El impacto en los precios de la energía derivado de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán agrava aún más las preocupaciones sobre la asequibilidad para los estadounidenses, quienes han sufrido años de rápido aumento de precios.

Sin embargo, al menos en los últimos años, el crecimiento salarial de los estadounidenses había superado la tasa de inflación. Esa tendencia cambió el mes pasado: el crecimiento anual del salario promedio por hora, ajustado a la inflación, se volvió negativo por primera vez desde abril de 2023.

Esto ocurre en un momento en que los estadounidenses también deben lidiar con un impacto en los precios de la energía que se está propagando por toda la economía, encareciendo aún más algunos de los artículos de consumo más habituales.

Por ejemplo, los precios de las frutas y verduras frescas —que a menudo se transportan en camiones refrigerados diésel— subieron un 2,3 %. Según los datos de la BLS, este representa el mayor aumento mensual para dicha categoría en más de 16 años.

Los futuros bursátiles recortaron ligeramente sus pérdidas, pero se mantuvieron en terreno negativo durante la mañana del martes: los futuros del Dow Jones bajaron 18 puntos. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3 % y los del Nasdaq 100 descendieron un 0,75 %. Los rendimientos de los bonos del Tesoro fluctuaron, pero se mantuvieron ligeramente al alza. El rendimiento del bono a 10 años cotizó al 4,43 %, un aumento de dos puntos básicos.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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Con información de John Towfighi, de CNN.