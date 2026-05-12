Presentan una demanda para impedir que Trump vuelva a pintar de azul el estanque reflectante del Monumento a Lincoln

Por Devan Cole

Una organización sin fines de lucro dedicada a “promover la gestión informada” de los paisajes históricos solicitó el lunes a un juez federal que detuviera la pintura que la administración Trump está llevando a cabo en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, que durante mucho tiempo ha tenido una cuenca gris, de color azul.

La demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, por la Fundación del Paisaje Cultural argumenta que el proyecto viola las leyes federales que exigen que el Departamento del Interior complete un proceso de consulta que incluya notificar al público sobre los planes y obtener la opinión de otras agencias federales antes de comenzar el trabajo.

El grupo también afirma que el proyecto contraviene una ley federal que exige al departamento emitir una evaluación sobre el impacto ambiental de la capa de pintura.

La demanda es el último desafío al intento de Trump de remodelar numerosas instituciones y sitios culturales e históricos en la capital del país. Otros grupos han solicitado a los tribunales federales que impidan al presidente seguir adelante con las obras de un nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca, la construcción de un arco similar al Arco del Triunfo de París y la pintura de un edificio de oficinas federales contiguo a la Casa Blanca.

“El incumplimiento de la ley por parte de los demandados antes de causar un daño permanente al National Mall está provocando un perjuicio grave e irreparable a los demandantes y al público en general”, escribieron los abogados de la Fundación del Paisaje Cultural en documentos judiciales . “Sin una intervención judicial inmediata, los demandados desfigurarán un emblemático monumento estadounidense, en flagrante violación de los procedimientos establecidos por el Congreso”.

El presidente y director ejecutivo de la fundación, Charles A. Birnbaum, quien también es demandante en el caso, declaró que el diseño del Estanque Reflectante “es fundamental para la solemne y sagrada conexión visual y espacial entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln”.

“Una cuenca de tonalidad azulada es más apropiada para un complejo turístico o un parque temático”, dijo.

El caso fue asignado al juez Carl Nichols, nombrado por Trump, quien anteriormente ha presidido impugnaciones a los esfuerzos del presidente por reformar la fuerza laboral federal.

Nichols ha pedido a ambas partes que le comuniquen antes del martes por la noche si debe celebrar una audiencia sobre la solicitud de la fundación de una orden judicial de emergencia para detener las obras del estanque reflectante.

El proyecto de pintura ha sido una prioridad para el presidente, quien la semana pasada condujo a través del estanque reflectante vacío para inspeccionar el lugar, al que elogió por su nueva capa de pintura azul “de la bandera estadounidense”.

“Es mucho más bonito ahora que cuando era nuevo, porque nunca tuvo el color que la gente quería, pero ahora va a tener un color estupendo. Así que va a quedar bien”, dijo Trump la semana pasada.

En su momento, el presidente afirmó que la renovación costaría 1,8 millones de dólares, pero los registros federales muestran un precio que supera en más de siete veces esa cantidad. Atlantic Industrial Coatings, una empresa de Virginia, obtuvo un contrato sin licitación por un total de US$ 13,1 millones para el proyecto. El Departamento del Interior atribuyó el costo al ajustado plazo necesario para completar la renovación a tiempo para las celebraciones del 250 aniversario del país.

Al ser consultado sobre la nueva demanda, un portavoz del Departamento del Interior declaró que el nuevo color azul “mejorará la experiencia de los visitantes al hacer que la piscina refleje la majestuosidad del Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington”.

Interior también destacó otros cambios que se están realizando en las instalaciones para ayudar a mantener la calidad del agua de la piscina.

“El Departamento se enorgullece del trabajo que está realizando nuestro Servicio de Parques para garantizar que este lugar mágico pueda disfrutarse no solo en nuestro 250 aniversario, sino también durante muchas generaciones venideras”, dijo el portavoz.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

Piper Hudspeth Blackburn, de CNN, contribuyó a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.