Acusados de Hamas por el ataque del 7 de octubre podrían enfrentar pena de muerte en Israel

Por Tal Shalev, CNN

Cientos de militantes de Hamas acusados de cometer crímenes de guerra durante el ataque de octubre de 2023 podrían enfrentar la pena de muerte después de que Israel aprobara a última hora del lunes la creación de un tribunal militar especial para juzgar sus casos.

La legislación recibió un amplio respaldo tanto de la coalición de Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como de gran parte de la oposición, y fue aprobada con 93 votos a favor y ninguno en contra.

El Parlamento de Israel aprobó el lunes en segunda y tercera lectura un proyecto titulado “Ley de enjuiciamiento por la masacre del 7 de octubre”. La legislación crea un tribunal militar para juzgar a unos 400 miembros de Hamas pertenecientes a la unidad de élite Nukhba, detenidos en Israel desde el ataque, según dijo un funcionario israelí a CNN. Durante el ataque del 7 de octubre liderado por Hamas, el grupo militante palestino que controlaba el enclave de Gaza, los atacantes mataron a más de 1.200 personas en Israel y tomaron a 251 como rehenes.

La ley incluye un marco legal que permitirá aplicar la pena de muerte a quienes sean condenados por genocidio. El funcionario señaló que podrían pasar varios meses antes de que el tribunal quede establecido y comiencen los procedimientos.

Yulia Malinovsky, una de las impulsoras del proyecto y legisladora del partido opositor Yisrael Beytenu, comparó el tribunal con un “juicio moderno contra Eichmann”, en referencia al proceso de 1961 contra el alto funcionario nazi Adolf Eichmann. Eichmann, una figura clave del Holocausto, fue condenado en un juicio histórico en Israel y ejecutado en 1962, una de las únicas dos ejecuciones realizadas en la historia del país.

El tribunal especial tendrá sede en Jerusalén. Sus deliberaciones serán públicas y quedarán registradas en audio y video, mientras que las audiencias clave se transmitirán en un sitio web específico. Los paneles judiciales estarán encabezados por jueces distritales en funciones y retirados. El proyecto también establece que el financiamiento de la defensa legal de los acusados será descontado de los fondos transferidos al Gobierno Autónomo Palestino, aunque esa entidad no participó en el ataque del 7 de octubre.

Adalah, una organización israelí de derechos humanos, criticó duramente la creación del tribunal y dijo que es “fundamentalmente incompatible con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el estado de derecho”.

“Esta legislación convierte cualquier sentencia de muerte impuesta en una privación arbitraria de la vida, absolutamente prohibida por el derecho internacional y potencialmente un crimen de guerra”, sostuvo Adalah en un comunicado antes de la aprobación final del proyecto.

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, dijo el domingo que la ley garantizará “no solo que se haga justicia, sino también que el registro histórico de la horrible masacre —de las víctimas, los rehenes y los responsables— perdure por generaciones”.

Según las notas explicativas del proyecto, el objetivo es “regular el enjuiciamiento de los responsables de actos de hostilidad, asesinato, violencia sexual, secuestro y saqueo perpetrados por Hamas y sus afiliados como parte del ataque terrorista coordinado y deliberado contra civiles israelíes que comenzó el 7 de octubre de 2023”. El texto define esos hechos como crímenes contra el pueblo judío, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La legislación también abarca delitos cometidos posteriormente contra los rehenes llevados al enclave de Gaza, incluidos quienes murieron en cautiverio.

El proyecto es independiente de la ley de pena capital aprobada por el Gobierno de Israel en marzo, que amplió la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo y asesinatos nacionalistas. La norma provocó fuertes críticas de Gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos y de la Autoridad Palestina, que la denunció como racista y discriminatoria.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.