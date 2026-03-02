Skip to Content
Noticias Locales

Hombre se entrega a las autoridades luego de matar a la madre de sus hijos

By
New
Published 3:01 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La búsqueda en Pueblo finaliza luego de que los policías estuvieran buscando a Leandro Medina de 20 años por matar a Evie Gallegos de 20 años.

Telemundo Sur Colorado habló con el padre de la víctima quien nos menciona que la perdida de su hija viene durante momentos dolerosos despues de la perdida de su hijo quien también fue víctima de un acto de violencia en Pueblo.

 Medina ahora enfrenta cargos en su contra por homicidio y asalto en primer grado. Documentos oficiales mencionan que la víctima fue baleada en la pierna y que murió antes de que los policías llegaron a la escena por la cantidad de sangre que perdió.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.