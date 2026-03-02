Hombre se entrega a las autoridades luego de matar a la madre de sus hijos

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La búsqueda en Pueblo finaliza luego de que los policías estuvieran buscando a Leandro Medina de 20 años por matar a Evie Gallegos de 20 años.

Telemundo Sur Colorado habló con el padre de la víctima quien nos menciona que la perdida de su hija viene durante momentos dolerosos despues de la perdida de su hijo quien también fue víctima de un acto de violencia en Pueblo.

Medina ahora enfrenta cargos en su contra por homicidio y asalto en primer grado. Documentos oficiales mencionan que la víctima fue baleada en la pierna y que murió antes de que los policías llegaron a la escena por la cantidad de sangre que perdió.