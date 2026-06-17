“Lo único que se me ocurría era salvar a la niña”: así fue como Yordy Sánchez pasó de migrante a héroe de su comunidad

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Brindar ayuda sin pensarlo dos veces puede evitar un trágico final y cambiar en segundos el curso de la vida de un ser humano. ¿Cuántas personas están dispuestas a actuar así y tomar el control frente a una situación de emergencia? Eso fue lo que hizo Yordy Sánchez, un inmigrante ecuatoriano residente de Connecticut, Estados Unidos, recientemente reconocido por los habitantes y las autoridades de su comunidad.

Sánchez, quien llegó a Estados Unidos hace más de dos años empujado por su situación económica, fue reconocido como héroe por haber salvado la vida de una niña estadounidense de 18 meses que se estaba ahogando en la piscina del hotel donde trabaja. La Cruz Roja de EE.UU. le entregó esta distinción tras ser nominado por la Policía de la ciudad de Windsor Locks para recibir el Certificado de Acción Personal Extraordinaria.

“Este premio existe para celebrar a héroes cotidianos, individuos que dieron un paso al frente en momentos críticos y cambiaron el curso de la vida de alguien con su valor, compasión y acción decisiva”, dijo Richard Branigan, director ejecutivo de la Cruz Roja en la región de Connecticut y Rhode Island.

El ecuatoriano de 33 años nació en Naranjal, provincia de Guayas, y vivió por varios años en Santa Rosa, en la provincia sureña de El Oro. Las dos provincias están entre las más violentas de Ecuador.

Sánchez afirma que a mediados de mayo, durante la premiación, estaba muy nervioso, pero a la vez agradecido con la Policía y Cruz Roja por reconocer su valor. “Fue algo muy satisfactorio haber salvado a esa niña, le doy gracias a Dios por haberme puesto en ese momento”, dijo ante su comunidad tras recibir el reconocimiento.

Conmovido y con los ojos llenos de emoción, Sánchez cuenta a CNN que el día de la emergencia, el 12 de agosto de 2025, tuvo una corazonada durante una inspección de rutina del área de la piscina del hotel. Afirma que eso lo cambió todo.

“Algo en mi interior me decía: ‘Anda a la piscina, anda a la piscina’. Y a lo que me estoy acercando a la piscina, veo que la mamá está sacando a la bebé. Yo ingreso y a lo que ingreso ya me di cuenta que la bebé estaba morada, con color púrpura. Yo tengo conocimientos en primeros auxilios porque pertenecí al Ejército (en Ecuador). Automáticamente, apliqué todo eso y lo único que se me ocurría era salvar a la niña y decir a Dios: ‘Ayúdame, ayúdame’. Y comencé a darle RCP”, detalla.

Sánchez, quien además se dedica en Estados Unidos a cantar y animar fiestas, dice que es padre de un niño que vive en Ecuador y que él fue su mayor impulso durante la emergencia. “Tengo un bebé de seis años y él se me venía a la mente y yo pedía a Dios que me ayude. Mi responsabilidad era revivirla, salvarle la vida, porque la tenía en mis brazos”, señala.

La niña se había resbalado y cayó a la piscina sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Sánchez, quien luego observó los videos de seguridad, cuenta que la menor estuvo alrededor de tres minutos dentro del agua y que nadie de las personas en el lugar conocía de primeros auxilios. Por eso decidió actuar. Las maniobras de resucitación duraron cinco minutos, recuerda.

“Para actuar, tienes que estar con la cabeza centrada en lo que vas a hacer y saber lo que vas a hacer. Yo sabía cómo actuar y cómo hacerlo. Primero debes estar bien, centrarte en lo que vas a hacer y tranquilizarte. Uno no puede perder la calma”, agrega.

El Departamento de Policía de Windsor Locks destacó la actuación del ecuatoriano y recordó cómo, sin dudar, brindó un servicio humanitario. “La palabra ‘héroe’ se utiliza con mucha frecuencia hoy en día, pero hoy estamos honrando a alguien que realmente define su significado. En un momento de absoluta desesperación, el señor Sánchez no dudó en intervenir, utilizar su capacitación y salvar la vida de una niña. Sus acciones desinteresadas representan lo mejor de nuestra comunidad de Windsor Locks”, dijo el jefe de Policía de Connecticut, Eric Osanitsch.

Sánchez sostiene que tras salvar la vida de la niña estuvo varios días recordando el episodio y, poco a poco, dimensionó lo que significó para su comunidad. Salvar una vida no es algo a lo que se enfrenta el común de la población en el mundo y Sánchez no dudó en atender la emergencia en un momento en que incluso las políticas para los inmigrantes en Estados Unidos atraviesan un momento complejo.

“Es una experiencia única en la vida, la cual yo nunca pensé vivirla. Saber que aporté a este país en algo, así sea pequeño, no hay palabras para poder descifrar lo orgulloso que yo me siento. Me sentí muy bien, halagado, importante y orgulloso de ver cómo ellos reconocen el valor y la valentía de una persona cuando hace un acto así”, dice.

Sostiene que lo volvería a hacer y recomendó a los ciudadanos capacitarse en primeros auxilios porque nadie está exento de sufrir una complicación médica en la que la vida de una persona se encuentre en riesgo.

No tiene familia en Estados Unidos, pero dice que ha ganado una comunidad que hoy lo reconoce sin importar su origen. Espera que la vida le permita reencontrarse con la niña a quien salvó. “Me gustaría poder volver a verla en el futuro, conocerla y verla grande y decirle: ‘Yo te salvé y me alegra verte’. Sí me gustaría verla, sería lindo”, comenta.

La portavoz nacional de la Cruz Roja de EE.UU., Nayeli Trejos, de origen mexicano, habló con CNN de la acción humanitaria de Sánchez y destacó la relevancia que este reconocimiento tiene para su comunidad.

“Para mí, es un orgullo hispano que una persona haya respondido al llamado, es un héroe porque llegó a la llamada y actuó sin pensarlo dos veces. Usó lo que él sabía para ayudar a la persona”, añadió.

Trejos insistió en la importancia de la educación en primeros auxilios y en la necesidad de actualizar con frecuencia los conocimientos sobre RCP que pueden salvar la vida de cientos de personas sin importar su origen, edad o condición. Recomendó a las comunidades capacitarse y consultar las guías de la Cruz Roja en cada país.

“Cada minuto cuenta y necesitamos responder con rapidez. Como latina, como hispana, como parte de la comunidad, saber que nuestra comunidad responde es súper genial. Por cada minuto que se retrase el cuidado de una persona que necesita RCP, disminuye la posibilidad de sobrevivir hasta un 10%”, precisó Trejos, con el heroísmo de Sánchez como un ejemplo de cómo actuar con rapidez puede hacer la diferencia.

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