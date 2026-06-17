Rodríguez Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno de España que declara ante la Audiencia Nacional

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero defendió nuevamente su inocencia tras haber prestado declaración este miércoles por la mañana ante la Audiencia Nacional, por las dos investigaciones que lidera este órgano y que se centran en posibles irregularidades relacionadas con la concesión de unas ayudas que el Gobierno español facilitó en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, así como la posesión de joyas de origen no justificado.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, señala el expresidente en un comunicado emitido tras su declaración. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”.

Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno de España acude a declarar como imputado ante la Audiencia Nacional.

La de este miércoles fue la primera de las dos jornadas en que el juez José Luis Calama ha citado a Rodríguez Zapatero para dar explicaciones respecto de las dos investigaciones en curso.

La primera de estas busca dirimir si el extitular del Ejecutivo español es responsable o no de los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal en relación con el rescate de US$ 61,75 millones que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19.

La segunda lo investiga por la posible comisión de delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas que agentes de la Policía Nacional encontraron el pasado 19 de mayo al registrar su oficina localizada en la calle Ferraz, en Madrid.

En total, se hallaron hasta 16 bienes —entre los que se incluyen collares, pulseras, pendientes y relojes— cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en más de US$ 1,5 millones (1.323.915 euros) y que la justicia sospecha que no habrían sido declarados ante las autoridades competentes.

“He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”, agrega Rodríguez Zapatero en el comunicado.

Ante la repercusión que han tenido ambas investigaciones, pide “confianza” a quienes se hayan sentido defraudados, asegurando que “no les decepcionará”.

“Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda”, finaliza en su comunicado.

Este jueves 18 de junio, por la mañana, Rodríguez Zapatero está llamado nuevamente a declarar ante el juez Calama para terminar de dar explicaciones al respecto de ambas causas.

Por el momento, el magistrado ha rechazado imponer medidas cautelares al expresidente. Sin embargo, agrega que con su primera declaración “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”.

El único requerimiento que extiende el juez es que “facilite un número de teléfono móvil y correo electrónico que permitan su inmediata localización por parte de este órgano judicial, que serán incorporados a una pieza reservada”.

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