Protestas através del país en contra de ICE

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- En todo el país varios locales se juntaran en solidaridad contra los agentes de ICE. Así que personas hoy pudieron esperar no ver muchos negocios abiertos al igual que algunas escuelas. La meta es mandar un mensaje a Washington pidiéndoles a los legisladores que paren de fundar a ICE.

Algunos nombres grandes quienes organizaron la protesta son el rapero Macklemore, el actor Pedro Pascal y el movimiento 50501, quien ayudo con las protestas "No kings". Aquí en Colorado, el distrito de escuelas publicas de aurora public y el colegio comunitario Pickens Technical estuvieron cerrados hoy.

En Brighton, 27 escuelas dejaron que sus estudiantes expresaran sus voces sin disturbio a sus clases y materias.