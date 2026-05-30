La temporada de ensueño del Arsenal termina con un dolor familiar a manos del triunfante PSG

Análisis por Ben Church, CNN

En una temporada en la que el Arsenal pensó que se había quitado la etiqueta de segundón, el equipo de Mikel Arteta volvió a encontrarse sufriendo otro desgarrador momento de “casi” lograrlo.

Los Gunners mantuvieron la ventaja durante casi una hora en el Puskás Aréna el sábado, mientras buscaban el primer título de la Champions League en la histórica trayectoria del club. Pero una entrada torpe y una tanda de penaltis después, el Arsenal se marchó de Budapest con las manos vacías.

A costa de ellos, fue el Paris Saint-Germain quien celebró en la capital húngara. Otra campaña impresionante, otro trofeo alzado y quizás el inicio de una dinastía que amenaza con dominar el fútbol europeo durante muchos años más.

A pesar del empate 1-1 y lo ajustado del resultado en la tanda de penaltis, el PSG mereció retener el título. No fue tan impresionante como la paliza de 5-0 que Les Parisiens le propinaron al Inter de Milán en la final del año pasado, pero una vez más encontraron la manera de ganar.

Y cualquier idea de que no significaría tanto la segunda vez quedó completamente descartada durante la presentación del trofeo. Todo el equipo, entrenadores y personal técnico saltaron de alegría en el podio mientras caía confeti dorado a su alrededor.

Mientras tanto, la famosa afición del club siguió cantando detrás de la portería. En realidad, empezaron aproximadamente una hora antes del inicio y nunca dejaron de hacerlo.

Solo había que mirar las caras de los aficionados del Arsenal dentro del estadio para ver lo que significaba esta final para ellos. Incluso después de ver a su equipo adelantarse gracias a la magnífica definición de Kai Havertz, los aficionados seguían sintiendo una ansiedad profundamente arraigada.

A medida que avanzaba el partido, esos nervios se intensificaban. Un aficionado no podía quedarse quieto y recibió un permiso especial de los encargados de seguridad para pararse cerca de una salida y liberar su energía ansiosa saltando en el lugar.

Un miembro de la prensa, vestido con una camiseta retro del Arsenal, también saltó una pequeña valla para ver la prórroga y los penaltis desde las gradas, convirtiéndose de repente en otro aficionado nervioso con el dolor reflejado en el rostro.

No fue solo en Budapest donde los aficionados del Arsenal estaban viendo el partido en grandes números. El estadio local del club también abrió sus puertas para permitir que los seguidores vieran juntos en pantallas gigantes. Los pubs y bares del norte de Londres también estaban llenos hasta el tope de personas con la esperanza de ver al querido equipo hacer más historia.

La fiesta realmente no se había detenido desde que el club aseguró su primer título de la Premier League en 22 años la semana pasada, pero esas celebraciones se detuvieron en seco después de que Eberechi Eze y Gabriel no lograran convertir desde el punto de penalti.

El ruido de las celebraciones en todo Londres se apagó en un instante. Los aficionados salieron en masa del estadio en Budapest y los jugadores cayeron al césped angustiados.

“Dolor”, dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, cuando le preguntaron cómo se sentía poco después de la derrota. “Estás a solo unos penaltis de ganar la competición de clubes más grande”.

“Lo que les dije a los jugadores y al cuerpo técnico es que si les digo un millón de veces ‘gracias’, no será suficiente.

“Y no es porque hayamos ganado la Premier League, y no es porque hayamos jugado la final de la Champions League… es por la alegría y los momentos que hemos vivido juntos cada día, y eso está por encima de todo lo demás”.

En este momento, realmente no importa si el Arsenal jugó bien o si compartieron momentos brillantes esta temporada. Por ahora, todo lo que sentirán es la aplastante decepción de otra oportunidad perdida.

Los jugadores, al final, saben lo cerca que estuvieron de alcanzar el estatus de leyenda, y esta derrota será una cicatriz que llevarán consigo durante mucho tiempo, igual que los finalistas derrotados del Arsenal en 2006.

Será una tarea para este grupo actual de jugadores levantarse para el desfile de trofeos planeado para este domingo, con un millón de personas que se espera llenen las calles de Londres para celebrar el título de la Premier League.

Sin embargo, en verdad, tal vez eso sea exactamente lo que estos jugadores necesitan para levantar el ánimo después de lo que ha sido una temporada para recordar.

La noche realmente le perteneció al PSG. Una vez más, supo encontrar su mejor forma en el momento perfecto, dejando atrás un comienzo lento en la competición para consagrarse como un digno campeón.

Es la primera vez desde el Real Madrid en 2018 que un campeón retiene el trofeo; realmente es, o debería ser, así de difícil ganar.

Gran parte de ese éxito se debe al entrenador Luis Enrique, quien una vez más reafirmó su posición como uno de los mejores entrenadores del mundo, quizás incluso de todos los tiempos.

El español ahora se une a un club de élite de entrenadores tras conseguir su tercer título de la Champions League, ganando el primero con el Barcelona en 2015 y sumando el segundo con el PSG el año pasado.

Pep Guardiola, Bob Paisley y Zinédine Zidane también han ganado tres trofeos, mientras que Carlo Ancelotti está solo en la cima tras ganar este torneo un récord de cinco veces.

Bajo el mando de Luis Enrique, este equipo del PSG se ha transformado en una máquina de ganar. Se podía ver desde la rueda de prensa en la víspera de la final lo concentrados que estaban sus jugadores.

Tanto Ousmane Dembélé como Marquinhos hablaron muy bien de su entrenador, elogiándolo a él y a su cuerpo técnico por planificar meticulosamente lo que dijeron que había sido una temporada difícil de navegar.

Esos mismos jugadores podían ser escuchados cantando y bailando en el vestuario mientras el hombre en quien confían tanto entraba en la sala de conferencias de prensa para hablar con los medios después de la victoria.

“Hemos escrito historia, vamos a quedar en la historia”, dijo Enrique, añadiendo que se relajaría durante el verano antes de centrar su atención en ganar un tercer título consecutivo de la Champions League.

Lo que infundirá miedo en el resto de Europa es que muchos de los jugadores del PSG aún son jóvenes. Todavía tienen margen para crecer y mejorar aún más. Todo eso mientras, posiblemente, juegan el fútbol más entretenido y atractivo del mundo.

“Primero vamos a disfrutarlo y después vamos a trabajar y trabajar de nuevo porque queremos más. Tenemos mucha hambre”, dijo el extremo de 20 años del PSG, Désiré Doué, después del partido.

“Somos un equipo joven y realmente ambicioso. La próxima temporada tenemos que volver a intentarlo”.

Las estadísticas también muestran lo buenos que son. Después del gol del empate de Dembélé en la final, el PSG empató como el equipo más goleador en la historia de la Champions League: solo el Barcelona de la temporada 1999-2000 ha marcado 45 goles en una sola campaña también.

Y tras ayudar a su equipo a defender el título este año, Dembélé también ha dado un gran paso hacia la defensa de su propia corona del Balón de Oro. El francés no tuvo un partido increíble, pero su penalti del empate demostró cuán hábil se ha vuelto en los momentos más importantes.

Curiosamente, ambos equipos están listos para celebrar este domingo. El PSG celebrará con el trofeo de la Champions League, mientras que el Arsenal conmemorará la Premier League.

Se percibe que una de las celebraciones estará teñida de un leve elemento de arrepentimiento.

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