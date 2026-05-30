San Antonio Spurs derrota al campeón Oklahoma City Thunder y enfrentará a los New York Knicks en las Finales de la NBA

Por Jacob Lev, CNN

Los San Antonio Spurs viajaron a Oklahoma City y derrotaron a los campeones defensores en su propia cancha durante el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste, celebrado este sábado.

Se enfrentarán a los New York Knicks en las Finales de la NBA —las cuales darán comienzo el miércoles—, en una reedición de las Finales de 1999, la última ocasión en que los Knicks tuvieron la oportunidad de alzarse con el Trofeo de Campeonato Larry O’Brien.

Los Spurs se impusieron a los vigentes campeones, el Oklahoma City Thunder, con un marcador de 111-103 en un tenso y decisivo encuentro.

“Allá por el mes de octubre, sabíamos que teníamos la posibilidad de llegar a ser un equipo realmente bueno”, declaró el entrenador jefe Mitch Johnson a la cadena NBC tras la conclusión del partido. Asimismo, elogió a su equipo por “entregarse los unos a los otros, al programa y a todo el trabajo que hemos realizado. Oklahoma City es una organización extraordinaria, ¡y qué gran serie hemos vivido!”.

Hizo alusión a la juventud de su plantilla —que disputaba su primera postemporada desde 2019— al afirmar que no fue la experiencia lo que los llevó hasta las Finales.

“Se ha hablado mucho al respecto, utilizando términos como competitividad, determinación, unidad y ejecución… Pero a mí me importa un bledo la palabra ‘experiencia’”, sentenció.

Liderados por Victor Wembanyama, quien terminó con 22 puntos y siete rebotes, los Spurs se aseguraron un lugar en las Finales por primera vez desde 2014.

Fue el tipo de séptimo partido dramático que una serie clásica merecía: una en la que ambos equipos lograron victorias ajustadas y también consiguieron triunfos por paliza, mientras los Spurs y el Thunder consolidaban su enfrentamiento como la principal rivalidad de la NBA en la actualidad. El físico y vibrante partido decisivo, disputado el sábado en OKC, demostró que esta podría ser la rivalidad a seguir en la liga durante los próximos años.

Los Spurs salieron con gran intensidad, tomando rápidamente una ventaja de 14 puntos y dejando atónita a la ruidosa multitud del Continental Coliseum.

Pero el Thunder reaccionó con fuerza para tomar brevemente la delantera justo antes del descanso, impulsado por los 13 puntos anotados en el segundo cuarto por el vigente dos veces MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

Sin embargo, el impulso de OKC no perduró, ya que San Antonio recuperó de inmediato una ventaja de doble dígito gracias a una racha de 16-2 en el tercer cuarto, liderada por los cinco triples de Justin Champagnie.

Tal como ocurrió durante todo el encuentro, nunca se pudo dar por vencido al Thunder.

SGA logró meter nuevamente a su equipo en el partido, quedando a solo tres puntos de desventaja al comenzar el último cuarto.

Pero San Antonio tuvo una respuesta para cada reacción del Thunder en la recta final, asegurando así la victoria.

Ha supuesto un cambio radical para los Spurs, un equipo que seleccionó a Wembanyama como número uno del draft en 2023 y que la temporada pasada terminó en el 13er puesto de la Conferencia Oeste.

Wembanyama, de 22 años, se mostró muy emotivo: rompió a llorar al sonar la bocina final y, posteriormente, tuvo que contener de nuevo la emoción tras ser nombrado Jugador Más Valioso de las Finales de la Conferencia Oeste.

El pívot francés comentó que la emoción surgía de “darse cuenta de que una parte” de sus sueños de infancia se hará realidad.

“Aunque todavía nos queda un paso más, esta sensación es… no puedo explicarla”, declaró Wembanyama a la transmisión de la NBC mientras sostenía el Trofeo Earvin ‘Magic’ Johnson. “Es tan poderosa”.

Los Spurs recibirán a los Knicks este miércoles en el Frost Bank Center, y Wemby tuvo un mensaje para los aficionados.

“Queremos cuatro más; aún no hemos terminado. ¡Vamos, Spurs!”, gritó Wembanyama.

El intento de los Thunder de convertirse en el primer equipo de la NBA en revalidar su título con éxito —algo que no sucede desde que los Golden State Warriors lo lograran en 2017 y 2018— se quedó corto.

Gilgeous-Alexander terminó el encuentro con 35 puntos —la cifra más alta del partido— y nueve asistencias, pero no fue suficiente para cargar con unos Thunder que llegaron a la meta con dificultades, lidiando con la fatiga y una oleada de lesiones.

“Simplemente fueron el mejor equipo esta noche, de principio a fin”, declaró Gilgeous-Alexander a los periodistas tras el partido. “Y cada vez que intentábamos recortar distancias y tomar el control del juego, parecía que ellos tenían una respuesta”.

“Y, en muchas ocasiones, daba la sensación de que lograban anotar tiros muy difíciles. Así que, me quito el sombrero ante ellos. Jugaron mejor esta noche y merecieron ganar una vez más”.

Las Finales harán un poco de historia: Mike Brown, de los Knicks, y Johnson, de los Spurs, se convertirán en la cuarta pareja de entrenadores jefes negros en enfrentarse en las Finales.

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