La esposa de Graham Platner dice que se siente “herida” por las revelaciones de los mensajes extramatrimoniales de su esposo

Por Michael Williams y Andrew Kaczynski, CNN

La esposa del candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, dijo que se sentía “profundamente herida” después de que el sábado se hicieran públicos detalles sobre los mensajes sexuales extramatrimoniales de su esposo, acusando a una exfuncionaria de campaña y confidente de traicionar su confianza.

La declaración de la esposa de Platner, Amy Gertner, se produjo después de que tanto The New York Times como The Wall Street Journal informaran que, poco después de que Platner anunciara su campaña al Senado el año pasado, Gertner alertó al personal de campaña sobre mensajes de texto sexuales que su esposo había intercambiado con otras mujeres.

“Sé quién es Graham”, dijo Gertner en una declaración difundida a través de la campaña de Platner. “Conozco al hombre con el que me casé y al esposo que ha sido para mí en los mejores y peores días de mi vida. Eso no ha cambiado, y no cambiará”.

Genevieve McDonald, la exdirectora política de la campaña de Platner, confirmó a CNN el sábado que Gertner le reveló el año pasado que Platner había estado enviando mensajes sexuales a varias mujeres y que la campaña evaluó el asunto como una posible responsabilidad política.

Según tanto The New York Times como The Wall Street Journal, Gertner informó a la campaña de Platner en agosto pasado sobre mensajes de texto que había encontrado en la primavera de 2025 entre su esposo y otras mujeres, al inicio de su matrimonio. Las publicaciones informaron que ella señaló los mensajes mientras la campaña de Platner evaluaba internamente al candidato.

CNN no ha confirmado de manera independiente la existencia de los mensajes de texto. CNN sí verificó que una cuenta en la aplicación de mensajería Kik parece pertenecer a Platner. La cuenta, bajo el nombre de usuario “phustle0331”, presenta una foto de perfil en la que Platner aparece sin camisa en un baño con una toalla en la cintura y utiliza un identificador similar a los de su cuenta de Reddit, ya eliminada, y una cuenta de Instagram también eliminada.

Según The New York Times, Gertner informó sobre los mensajes de su esposo con otras mujeres a la entonces directora política de la campaña, McDonald, a quien Gertner pareció referirse en la declaración del sábado.

“Confié detalles profundamente personales sobre mi matrimonio a alguien que consideraba una amiga”, decía la declaración de Gertner.

“Confié en esta persona el capítulo más privado de nuestras vidas —los primeros días de nuestro matrimonio, antes de que cualquier campaña estuviera en nuestra mente— y estoy profundamente herida por su traición y la invasión a nuestra privacidad”, dijo.

Platner, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina sin experiencia política previa, se ha convertido en un foco de controversia desde que anunció su campaña insurgente para desafiar a la senadora republicana titular Susan Collins.

Recibió fuertes críticas al inicio de su campaña después de que se revelara que tenía un tatuaje en el pecho que se asemejaba a un símbolo nazi. Platner dijo que se hizo el tatuaje cuando tenía 20 años y estaba en las fuerzas armadas, y que no se dio cuenta de su significado hasta hace poco. Desde entonces, ha dicho que ha cubierto el tatuaje.

Pero un reportaje de KFile de CNN posteriormente puso en duda su afirmación de ignorancia sobre el simbolismo del tatuaje. En un hilo de redes sociales de 2019, Platner discutió el emblema —una calavera con huesos cruzados “Totenkopf”— mientras señalaba que muchos miembros de las fuerzas armadas estadounidenses habían adoptado esa imagen.

CNN y otros medios también han informado sobre otras declaraciones que Platner hizo antes de ser candidato al Senado. En una ocasión se autodenominó “comunista” y calificó a la Policía de “bastardos”. Repudió esos comentarios durante una entrevista previa con CNN.

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