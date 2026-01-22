Nueva demanda contra Ford Amphitheater

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Aunque varios fanáticos de Colorado Springs están emocionados de ver unos conciertos en el centro Ford Amphitheater este año hay muchos vecino que no lo están.

8 residentes al norte de Colorado Springs demandaron al centro tras ver las violaciones en las que participa el centro especialmente por el ruido fuerte.

En una ceja que fue enviada a la corte del distrito del Condado El Paso los vecinos alegaron que el ruido por los conciertos alcanza más de los 60 decibelios y que el limite para el estado es de 50 decibelios. Pero esta demanda no es nada nuevo ya que al principio del 2024.

Otra demanda ocurrió pero esa fue eliminada por que el centro aun no estaba abierto. Nosotros los mantendremos bien informados sobre cualquier actualización en el caso.