Soaring Eagles Townhomes le pide a sus residentes pagar una quota de 20,000 dólares adicionales

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un informe de investigación llego a Telemundo Sur Colorado luego de que varios propietarios de viviendas en colorado springs mencionen que corren el riesgo de perder sus casas. Todo por una evaluación sorpresa de $20,000 dólares de su asociación de propietarios.

Los residentes de "Soaring Eagles Townhomes," en el sureste de la ciudad, dicen que la tarifa es el doble de lo permitido por las normas de la concesión de propiedades. Pero el equipo legal de las propiedades dice que el aumento de los costos y la inflación ha hecho que esas normas sean casi imposibles de cumplir.

Heather Mcbroom nos cuenta que quedó impresionada por una carta que recibió de la concesión de propiedades este verano. Decía que debía pagar más de 20,000 dólares para cubrir los daños por el granizo que ocurrió en agosto de 2024. Si no corría el riesgo de perder su casa. Pero las normas de la conducta de propiedades dicen que no pueden cobrarle a los residentes más de 10,000 dólares. Este caso ahora ha sido trasladado a un abogado y se espera que ellos continúen con el tema legal.