El aumento del nivel del mar hundirá a Nueva Orleans. Los científicos afirman que la gente ya debe empezar a reubicarse

Por Laura Paddison, CNN

Nueva Orleans se enfrenta a un futuro de inundación que podría dejarla rodeada por el océano, según un nuevo análisis de expertos que también afirma que la ciudad debe comenzar el proceso de reubicación ahora para evitar el caos.

Las conclusiones del estudio son contundentes, pero no es ningún secreto que Nueva Orleans es muy vulnerable al aumento del nivel del mar a medida que el planeta se calienta. La costa de Louisiana es una de las regiones más bajas del mundo y Nueva Orleans, una ciudad de 360.000 habitantes, está particularmente expuesta. Se asienta en una cuenca, en su mayor parte por debajo del nivel del mar, en medio de un delta que se reduce rápidamente.

La ciudad está casi completamente rodeada de humedales, que actúan como barrera contra huracanes y marejadas ciclónicas. Sin embargo, estos humedales están desapareciendo rápidamente debido a que los humanos los drenan para el desarrollo, dragan canales para la industria del petróleo y el gas y construyen diques fluviales, privándolos de los sedimentos que impiden su inundación. Desde la década de 1930, Louisiana ha perdido casi 518.000 hectáreas (2.000 millas cuadradas) de humedales.

Según un análisis publicado en mayo por la revista Nature Sustainability, la costa de Louisiana se enfrenta a una subida del nivel del mar de entre 3 y 7 metros. Las consecuencias serán devastadoras: se prevé la pérdida de alrededor del 75 % de sus humedales restantes y su litoral podría retroceder hasta 100 kilómetros tierra adentro, según hallaron los científicos.

La región ha “cruzado el punto de no retorno”, escribieron los autores del artículo, quienes advirtieron que Nueva Orleans “bien podría quedar rodeada por el golfo de México antes de que termine este siglo”. Argumentan que la ciudad debe aprovechar la oportunidad para desarrollar estrategias de reubicación que la conviertan en un modelo para lugares que enfrentan un destino similar.

El aumento del nivel del mar amenaza a las ciudades costeras de todo el mundo, desde Nueva York y Londres hasta Bangkok y Shanghái. “Las principales incógnitas son cuándo se materializará esta situación y cómo se desarrollará”, afirmó Benjamin Strauss, CEO y jefe científico de Climate Central, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación climática.

Para trazar un mapa del futuro de Louisiana, los científicos del informe investigaron su pasado. Uno de los autores identificó una antigua línea costera a unos 48 kilómetros al norte de Nueva Orleans, que se formó hace unos 125.000 años, cuando las temperaturas eran similares a las actuales, pero el nivel del mar era al menos 3 metros más alto.

“Es muy probable que el nivel del mar alcance esa altura en el futuro”, afirmó Torbjörn Törnqvist, autor del informe y profesor de Geología en la Universidad de Tulane. La cuestión radica en qué se debe hacer y cuándo.

La gente ya está abandonando la costa de Louisiana, y lo ha estado haciendo durante décadas, afirmó Brianna Castro, autora del estudio y profesora adjunta de Sostenibilidad Urbana en la Escuela de Medio Ambiente de Yale.

Desde el huracán Katrina, que azotó Louisiana en 2005 y causó la muerte de casi 1.400 personas, Nueva Orleans ha perdido alrededor del 25 % de su población. El éxodo ha sido un proceso intermitente, donde cada gran ciclón o inundación genera un aumento repentino de las salidas, explicó Castro.

Es probable que las tormentas que azotan la ciudad se vuelvan cada vez más difíciles de soportar. Aproximadamente el 99 % de la población de Nueva Orleans corre un alto riesgo de inundación, según un estudio reciente. “Cuando otro huracán como Katrina azote la ciudad, casi todos sufrirán daños por inundación”, afirmó Wanyun Shao, autora del estudio y profesora asociada de Geografía en la Universidad de Alabama.

Según los autores del estudio, no implementar un proceso de reubicación cuidadosamente planificado conlleva el riesgo de una retirada caótica con un alto costo, especialmente para los más pobres de la ciudad. A medida que la población disminuye, se afianzan las desigualdades existentes, afirmó Törnqvist. La base impositiva se reduce, los servicios empeoran, las primas de seguros se disparan y las viviendas pierden valor.

La gente puede decidir quedarse y adaptarse a la situación, pero cuanto más dinero inviertan en proteger sus hogares de las inundaciones, menos dinero tendrán para reubicarse en el futuro, afirmó Castro. “Si es evidente que tarde o temprano tendremos que irnos, ¿acaso queremos esperar a que se agoten los recursos de la gente y se produzca una crisis?”, se preguntó.

Existen precedentes de reubicación. La ciudad de Kiruna, en el Ártico sueco, está siendo engullida lentamente por la mina de hierro sobre la que se construyó. A medida que la mina se expandía, los edificios se agrietaban y algunos se derrumbaban.

Kiruna se encuentra inmersa en un proceso de reubicación que durará décadas, aprobado en 2004 y cuya finalización está prevista para 2035. El año pasado, la ciudad trasladó su iglesia, con más de 100 años de antigüedad, a la nueva ciudad en un tranvía especialmente diseñado. El nuevo centro urbano debería estar listo el próximo año, según Clara Nyström, responsable de patrimonio municipal de Kiruna.

Sin embargo, la reubicación no ha sido fácil. Los alquileres han aumentado, lo cual dificulta la situación para los residentes, y existe la preocupación de que se pierdan la cultura y el sentido de comunidad. “Es muy doloroso dejarlo todo y creo que es importante entenderlo”, dijo Nyström.

Castro se muestra optimista y cree que es posible construir una Nueva Orleans 2.0 sobre bases más seguras sin sacrificar la cultura. “Construyan una gran ciudad y la gente vendrá”, afirmó, “no hay que perder el espíritu de Nueva Orleans”.

Otros son menos optimistas. Beverly Wright, cuya familia lleva ocho generaciones en Nueva Orleans, teme que la reubicación pueda fracturar la ciudad.

“La cultura que tenemos ha surgido de las experiencias de vida y de los barrios, así que cada vez que se desintegra un barrio, se pierden cosas”, dijo Wright, fundadora y CEO del Deep South Center for Environmental Justice.

Wright es científica y no duda de que el aumento del nivel del mar supone una amenaza existencial, pero le preocupa profundamente cómo se desarrollaría una reubicación.

“No tengo ninguna esperanza de que las autoridades sean consideradas con la gente negra… Recuerdo lo que nos hicieron después del huracán Katrina”, dijo Wright, en referencia a la respuesta gubernamental, ampliamente criticada, ante el huracán. Teme que generaciones de personas negras se vean obligadas a empezar de cero “porque no tendrán nada si les quitan la tierra”.

Por el momento, no parece haber mucho interés entre los responsables políticos por empezar a pensar seriamente en la reubicación, reconoció Törnqvist.

De todos modos, se han realizado esfuerzos para darle más tiempo a la región. En agosto de 2023, se inició un vasto proyecto de desviación de sedimentos para impulsar los humedales y ayudar a proteger el sur de Louisiana de las tormentas y el aumento del nivel del mar.

Sin embargo, en 2025, el gobernador republicano del estado, Jeff Landry, canceló el proyecto alegando altos costos y daños a la pesca. Esta decisión “significa, en la práctica, renunciar a extensas zonas de la costa de Louisiana, incluida el área de Nueva Orleans”, escribieron los autores del informe.

La oficina del gobernador Landry no respondió a la solicitud de comentarios.

Törnqvist y Castro insisten en que su estudio no es del todo pesimista. Una reubicación cuidadosamente planificada podría ser una oportunidad para que Nueva Orleans se convierta en líder en desarrollo sostenible y restauración costera.

La excepcional vulnerabilidad de la costa del Golfo ofrece una perspectiva de lo que podría deparar a otras comunidades costeras este siglo. El mar puede reclamar la tierra antes aquí que en otros lugares, dijo Törnqvist, “pero lo que sucede aquí ahora es lo que sucederá luego en otros sitios”.

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