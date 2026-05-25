Las 5 cosas que debes saber este 25 de mayo

Por CNN Español

¿Qué pasó con la ofensiva de deportaciones masivas de la administración Trump? La recta final antes de las elecciones presidenciales en Colombia. Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Irán y Estados Unidos han dado señales de que se acercan a un acuerdo para convertir el actual cese del fuego, que puso una pausa a semanas de conflicto, en un arreglo más duradero. El acuerdo podría terminar en una paz insatisfactoria que deje cuestiones críticas por resolver más adelante y profundice las disputas en Washington. Análisis.

La Casa Blanca se ha retirado intencionalmente de su enfoque de deportaciones agresivas tras los enfrentamientos entre funcionarios federales y estatales en varios estados, y después de los incidentes mortales con manifestantes en Minneapolis. ¿Qué ha cambiado en la política de la administración de Trump en materia de inmigración y qué no? Análisis.

Desde las consultas interpartidistas de marzo en Colombia quedó claro que la contienda presidencial es de tres: Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, y Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, aspirantes de la oposición y representantes de segmentos de la derecha política en el país. Las encuestas consistentemente han mostrado el liderazgo de Cepeda, que habría segunda vuelta y que la incógnita es quién es el otro que pasa al balotaje.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia asistencia alimentaria y apoyo logístico como parte de su respaldo al presidente Rodrigo Paz, que enfrenta protestas de varias semanas que ya generan desabastecimiento en algunas ciudades del país.

CNN estuvo en la República Democrática del Congo, epicentro del brote de ébola que, según la Organización Mundial de la Salud, se relaciona con al menos 177 muertes y más de 700 casos sospechosos. La OMS elevó el viernes el nivel de riesgo a “muy alto” en la RDC y a “alto” a nivel regional, aunque afirma que el riesgo epidémico sigue siendo bajo a nivel global.

¿Cuántos títulos de liga tiene Cruz Azul tras coronarse campeón el domingo contra Pumas de la UNAM?

Once Nueve Seis Diez

Conoce la respuesta más abajo.

Sintieron una conexión profunda en un avión. Un año después, él volvió a ponerse en contacto de una manera inesperada

Natalie Malouf pensaba a menudo en el hombre que había conocido en el avión rumbo a Londres. De repente, él le envió un emoji que tenía un significado muy especial para ella.

Palmarito, el rincón de las tortugas marinas: cómo un campamento en Oaxaca lucha por salvar especies en peligro

La costa de Oaxaca, una de las regiones más biodiversas de México, es también zona de anidación de cuatro de las siete especies de tortugas marinas que habitan el planeta. En Palmarito, una extensa playa cerca de Puerto Escondido, opera un esfuerzo permanente para su conservación.

Alertan sobre aumento de accidentes en bicis eléctricas

Autoridades y padres en EE.UU. alertan sobre el aumento de accidentes graves y muertes de jóvenes relacionados con bicicletas eléctricas vendidas como vehículos seguros para niños.

50.000

Es el número de personas en el condado de Orange, en California, que recibieron la orden de evacuar debido a la amenaza de explosión de un enorme tanque lleno de una sustancia química tóxica.

“Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”

Lo dijo la líder opositora venezolana María Corina Machado en conferencia de prensa en la Ciudad de Panamá.

Durante años, el músico Mike Smith generó canciones con inteligencia artificial, las subió a las plataformas de streaming y acumuló millones de dólares en regalías. El Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusó de fraude y el caso dejó al descubierto los vacíos de seguridad que la IA abrió en la industria musical.

👋 Nos vemos el martes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La Máquina venció 2-1 a Pumas de la UNAM y logró su décimo título de liga en el fútbol mexicano

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