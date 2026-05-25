Mexodus, el musical que mezcla hip hop y resistencia política para contar una historia que no todos recuerdan

Por María Santana, CNN en Español

En el escenario no hay banda ni músicos escondidos tras bambalinas. Tampoco pistas pregrabadas.

Solo hay dos actores, decenas de instrumentos y un complejo sistema de grabación y repetición en vivo llamado “looping”, que les permite construir cada sonido capa por capa, frente al público, cada noche.

“Para mí es magia. Hay que verlo en vivo. Entre los dos tocamos más de 30 instrumentos para crear toda la música del show”, dice Brian Quijada, uno de los creadores de Mexodus, un musical off Broadway que mezcla hip hop, bolero, historia y política para contar una historia poco conocida: la de miles de esclavos negros en Estados Unidos que durante el siglo XIX escaparon hacia México en busca de libertad.

“Encontré un artículo sobre el ‘Underground Railroad South’, una ruta que en vez de llevar a los esclavos hacia el norte, los llevaba al sur, a México,” explicoó Quijada sobre cómo nació la idea detrás del musical. “Me interesó porque nunca había oído esta historia en la escuela. Además, mis papás cruzaron esa misma línea como inmigrantes, así que era como su historia de inmigración, pero en reversa”.

El “Underground Railroad” fue una red clandestina de rutas, refugios y personas que ayudaban a los esclavos a escapar hacia territorios libres antes de la Guerra Civil estadounidense. Aunque muchas de esas rutas conducían a estados del norte o Canadá, historiadores documentan que miles también cruzaron la frontera sur rumbo a México después de que el país aboliera la esclavitud en 1829.

Debido a que los registros históricos son fragmentados, el número exacto sigue siendo desconocido, aunque algunos expertos estiman que entre 4.000 y 10.000 esclavos huyeron del sur de Estados Unidos hacia México entre 1829 y 1860.

Ese dato impactó profundamente a Quijada, un actor, músico y dramaturgo estadounidense de ascendencia salvadoreña nacido y criado en Chicago, quien poco después comenzó a desarrollar el proyecto junto al actor y músico Nygel Robinson.

“Durante un año escribimos una canción por mes,” recordó Robinson.

Uno de los temas principales es “Two Bodies” (“Dos Cuerpos”), la canción que abre el musical y que presenta tanto la trama como las experiencias personales de sus creadores.

En una de sus líneas, cantan: “We are two bodies in America. We bleed the same blood of this country” (“Somos dos cuerpos en Estados Unidos. Sangramos la misma sangre de este país”), un mensaje sobre los vínculos entre las comunidades negras y latinas en Estados Unidos.

“Si entendiéramos que existe una historia compartida entre nosotros, no habría tanto conflicto ni tanta división entre minorías”, dijo Robinson, originario de Carolina del Norte y criado entre la música Gospel, el soul y el hip hop, durante una entrevista con CNN.

Con el tiempo, Mexodus dejó de ser solo una obra sobre el pasado para convertirse en una reflexión sobre cómo ambas comunidades han sido marcadas por la migración, el racismo y la búsqueda de identidad y pertenencia. Y, en la era de Donald Trump, Quijada y Robinson también lo consideran un musical de resistencia y protesta.

“Es muy fácil en estos tiempos de crisis pensar solamente en protegerte a ti mismo o a tu familia”, dijo Quijada. “Pero lo que tratamos de contar cada noche es que somos más fuertes unidos, que tenemos que salir a las calles, organizarnos y trabajar juntos”.

Esa mezcla cultural también define la música del espectáculo. El show combina hip hop con boleros mexicanos y sonidos inspirados tanto por Stevie Wonder como por Los Panchos o Rocío Dúrcal.

“El Hip hop fue creado por artistas negros y latinos en el Bronx”, dijo Quijada. “Nosotros usamos esa tradición para contar esta historia, mezclando esa música con la que escuchaban nuestros padres y reinterpretándola a través del hip hop”.

Parte de esa experiencia ocurre a través del sistema de “looping” que ambos controlan en escena. Utilizando guitarras, acordeón, percusión, pedales y micrófonos sincronizados, crean y repiten ritmos y sonidos en tiempo real para construir cada canción en vivo todas las noches.

“No puedes estar pensando en otra cosa. Tienes que estar completamente concentrado todo el tiempo. Es muy estresante”, bromeó Robinson. “Siempre estamos escuchando un ‘click’ en el oído, y si te equivocas, el error se repite y sigue sonando. Pero esa también es la magia del teatro. El público puede ver todo el proceso en vivo”.

En escena, el inglés y el español también conviven naturalmente. Aunque gran parte del musical ocurre en ambos idiomas, sus creadores aseguran que la emoción trasciende cualquier barrera del lenguaje.

“Una tercera parte del musical está en español, y nadie sale diciendo que no entendió”, comentó Robinson. “La gente lo siente”.

Del off Broadway a una gira nacional

La repercusión de la obra además ya comenzó a sentirse dentro del mundo teatral. Este año, Mexodus recibió 10 nominaciones a los Drama Desk Awards- empatando como el musical off Broadway más nominado de la temporada- y ganó tres de ellos, incluyendo el de Mejor Música, además de otros prestigiosos premios de la industria.

Pero, más allá de los reconocimientos, los creadores dicen que el verdadero éxito del musical esta en el mensaje que deja en el público.

“Nuestras comunidades salen sintiéndose orgullosas de quiénes son”, dijo Quijada.

“Queremos que la gente baile y disfrute. Y aunque la historia a veces puede ser muy triste, también creemos que es una historia de esperanza y alegría”.

Después de concluir su temporada off Broadway en Nueva York en junio, Mexodus iniciará una gira nacional por Estados Unidos.

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