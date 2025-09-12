Joven víctima de 18 años sigue en condición crítica: Familia pide privacidad durante su recuperación

EVERGREEN, Colo. (KTLO)-- Al momento el joven de 18 años quien fue una de las dos víctimas que sufrió lesiones. Durante el tiroteo en la preparatoria evergreen sigue hospitalizado. La familia de Micheal Silverstone mencionan que ellos aprecian todo el amor de la comunidad y el apoyo pero sí piden privacidad durante la recuperación de su hijo.

También estamos aprendiendo más sobre el presunto responsable. Desmond Holly, quien cometió suicidio después de herir a algunos estudiantes. Los uniformados mencionan que siguen buscando pistas para entender por que cometio estos actos.