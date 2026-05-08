La guerra de redistribución de distritos la van ganando los republicanos. ¿Qué significa para las elecciones intermedias?

Análisis por Aaron Blake, CNN

Hace dos semanas, después de que los votantes de Virginia aprobaran un nuevo mapa congresional de fuerte inclinación demócrata, parecía que el impulso de manipulación de distritos sin contemplaciones del presidente Donald Trump se había desinflado, e incluso podría resultar contraproducente.

Resulta que dos semanas son mucho tiempo en política.

Un par de fallos judiciales —uno de la Corte Suprema de Estados Unidos y ahora otro del Tribunal Supremo de Virginia el viernes— han reconfigurado de forma drástica las batallas de redistribución de distritos de 2026 a favor del Partido Republicano.

Eso no significa que vaya a ser suficiente para salvar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en 2026, y el impacto este año podría ser más moderado de lo que muchos perciben.

Pero la batalla por la redistribución de distritos ahora ha beneficiado claramente a los republicanos. Y probablemente les ayudará aún más en los años venideros.

Este viernes, la Corte Suprema de Virginia anuló un mapa que había sido aprobado después de que los demócratas gastaran decenas de millones de dólares en promover el referéndum que lo promulgaba. El tribunal dictaminó que los demócratas de la legislatura estatal no siguieron el procedimiento correcto al redactar la enmienda constitucional que permitió la votación el otoño pasado.

Eso significa que los demócratas no obtendrán un mapa que probablemente les habría hecho ganar cuatro escaños. En su lugar, tendrán que intentar arrebatar escaños en un mapa que actualmente cuenta con seis representantes demócratas y cinco republicanos.

Esa noticia llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo aún más significativo la semana pasada, uno con implicaciones partidistas no solo inmediatas sino también a largo plazo, incluidas para la política racial en Estados Unidos.

En el caso Louisiana v. Callais, el tribunal debilitó aún más la Ley de Derecho al Voto y facilitó que los republicanos desmantelen los distritos de mayoría-minoría, que son prácticamente lo único que les queda hoy a los demócratas en el Sur Profundo.

El Partido Republicano se ha puesto a hacerlo rápidamente. Tennessee ya ha fragmentado un distrito de mayoría negra con base en Memphis para dar a los republicanos un mapa 9 a 0, y se espera que Louisiana elimine pronto uno o ambos de sus distritos de mayoría negra. Por su parte, Alabama ha solicitado levantar una orden judicial que le exige mantener un segundo distrito de mayoría minoritaria.

Al aplicar estos cambios al monitor de redistribución de distritos de la CNN, parece que los republicanos habrán diseñado hasta 15, 16 o 17 nuevos distritos con posibilidades de victoria para sí mismos de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año, mientras que los demócratas habrán diseñado cinco, todos en California. (Utah también añadió un distrito con tendencia demócrata, pero se debió a un fallo judicial).

Ese es sin duda un escenario mucho mejor para los republicanos que hace dos semanas.

En lugar de que los demócratas tuvieran que arrebatar los tres escaños republicanos que necesitaban para romper la mayoría de filo de navaja del presidente de la Cámara, Mike Johnson, ahora podrían, en la práctica, tener que arrebatar más de 10.

Sin embargo, esto podría exagerar el obstáculo que se ha creado para el año 2026.

Esto se debe a que algunos de los distritos diseñados por los republicanos están lejos de tener garantizada la victoria a su favor, especialmente en un buen año para los demócratas.

El nuevo mapa de Ohio, por ejemplo, podría hacer que los republicanos ganen dos escaños, pero también podría hacer que no ganen ninguno. Y aunque los republicanos pretenden que su mapa de Texas les haga ganar cinco escaños, y su mapa de Florida cuatro, algunos de estos distritos serán bastante difíciles de ganar en un buen año demócrata, en particular con la fuerte caída de Trump en aprobación entre los votantes latinos.

Incluso en Virginia, los demócratas aún podrían arrebatar uno o más escaños en el mapa actual en 2026, lo que significa que el fallo no es necesariamente una pérdida de cuatro escaños.

“Si el mapa actual se mantiene en Virginia, como mínimo arrebataremos dos escaños”, declaró a CNN el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, este viernes. “Y estamos explorando otras opciones dado lo impopulares que han sido las políticas del partido republicano”.

Antes de que el Tribunal Supremo de Virginia emitiera su fallo este viernes, Amy Walter, del Cook Political Report, estimó que el beneficio neto real para los republicanos en 2026 probablemente estaría más cerca de cuatro o cinco escaños, incluso si el mapa de Virginia era anulado.

Incluso si el Partido Republicano obliga a los demócratas a dar la vuelta a un número de escaños de dos dígitos en lugar de tres, eso parece bastante factible para el equipo azul.

Eso se debe a que Trump es un presidente históricamente impopular. Los presidentes con bajos índices de aprobación no solo pierden 12 escaños; a menudo pierden un múltiplo de esa cifra.

En 2018, Trump perdió más de 40 escaños en la Cámara de Representantes. Barack Obama perdió más de 60 en 2010. George W. Bush perdió cerca de 30 en 2006.

Y, en este momento, la situación de Trump es peor que la de cualquiera de esos ejemplos, excepto la de Bush.

El universo de escaños competitivos es más pequeño hoy en día, lo que significa que una elección con una ola enorme parecería menos probable que en esas elecciones intermedias anteriores. Pero aun así sería sorprendente si los demócratas no pudieran ganar lo suficiente como para dar la vuelta a la mayoría.

Al mismo tiempo, es excesivamente reduccionista centrarse solo en cómo se desarrollará esto en 2026. Eso se debe a que todo esto —y especialmente el fallo de la Corte Suprema de EE.UU.— repercutirá durante años.

Y ahí es donde podrían venir las verdaderas ganancias probables del Partido Republicano.

En primer lugar, aunque es posible que estos distritos no sean lo suficientemente “rojos” como para inclinarse hacia los republicanos en un año electoral favorable para los demócratas —como podría ser el 2026—, seguirán favoreciendo a los republicanos en general. Y bien podrían teñirse de rojo en un entorno más propicio para el Partido Republicano, ya sea en 2028 o en 2030.

En segundo lugar, el Partido Republicano puede seguir desmantelando distritos de mayoría minoritaria en el Sur en los próximos ciclos electorales, incluso en estados como Georgia, donde el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos llegó demasiado tarde para las elecciones de 2026.

Aún no sabemos hasta dónde pueden llegar al hacer eso; mucho depende de los próximos casos judiciales que interpreten el fallo del Tribunal Supremo, y los demócratas podrán contraatacar en cierta medida. Pero un estudio antes de que se decidiera el caso sugirió que los republicanos podrían ganar bastante más de escaños si el fallo resultaba favorable para sus intereses.

Y en tercer lugar, está simplemente la realidad emergente de una guerra constante de redistribución de distritos.

Esa realidad: en la medida en que la redistribución de distritos es ahora solo una carrera interminable hacia el fondo para obtener ventaja partidista, en la que los estados dibujan nuevos mapas cuando les conviene, eso probablemente beneficia a los republicanos. Simplemente ejercen un mayor control sobre dicho proceso.

Los demócratas podrían recuperar algo de poder eliminando las comisiones de redistribución de distritos en los estados que controlan y suprimiendo otras restricciones estatales a la manipulación partidista de distritos.

Pero los republicanos están simplemente en una mejor posición en los gobiernos estatales. Los estados en los que tienen la “triple corona”, es decir, el control de ambas cámaras legislativas estatales y la gobernación representan más escaños.

Y ahora, la Corte Suprema de los Estados Unidos les ha puesto en las manos un arma fundamental para librar esta guerra por la redistribución de distritos; una contienda que, a juzgar por las circunstancias, ha llegado para quedarse.

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