Equipos de los CDC se reunirán con los estadounidenses a bordo del crucero afectado por hantavirus

Por Adam Cancryn, Brenda Goodman, Jennifer Hansler y Deidre McPhillips, CNN

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) enviarán personal a las islas Canarias para reunirse con los pasajeros del crucero afectado por hantavirus, con planes de escoltarlos de regreso a EE.UU. en un vuelo chárter, según informaron a CNN cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Otro equipo de los CDC ha sido enviado a Nebraska para reunirse con los pasajeros, indicó una fuente. Se espera que los pasajeros sean puestos en cuarentena allí como parte de un intento de asegurar que el virus no se propague, señalaron dos fuentes. Nebraska alberga la Unidad Nacional de Cuarentena, una instalación de cuarentena financiada por el gobierno federal, así como la Unidad de Biocontención de Nebraska.

“Nebraska Medicine y UNMC mantienen una estrecha coordinación con sus socios nacionales respecto a la evolución de la situación del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius”, declaró Nebraska Medicine en un comunicado. “No podemos revelar detalles específicos en este momento, pero nuestros equipos especializados, incluyendo la Unidad de Biocontención de Nebraska y la Unidad Nacional de Cuarentena, están preparados y listos, si fuera necesario, para brindar atención médica de manera segura, protegiendo a nuestro personal y a la comunidad”.

El Departamento de Estado de EE.UU. está organizando el vuelo de repatriación en coordinación con los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y el gobierno de España, confirmó un portavoz del Departamento de Estado. Una fuente indicó que el vuelo chárter es una aeronave especializada con una unidad de biocontención, similar a las utilizadas durante las evacuaciones por covid-19.

El departamento “está en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y está preparado para brindar asistencia consular tan pronto como el barco llegue a Tenerife, España”, agregó el portavoz del Departamento de Estado.

Se esperaba que la administración Trump detallara públicamente su plan este viernes, según una fuente cercana al asunto, aunque advirtió que el plazo aún no estaba definido.

Según Oceanwide Expeditions, la compañía operadora del crucero, se estima que hay 17 estadounidenses a bordo.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a las solicitudes de comentarios.

El jueves, el presidente Donald Trump indicó que la administración pronto publicaría más información sobre sus labores para contener la enfermedad, y declaró a la prensa que está “muy bien controlada, esperamos”.

“Fue el barco, y creo que mañana haremos un informe completo al respecto”, afirmó.

Cinco estados —Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia— ya están monitoreando a siete pasajeros que desembarcaron del barco. Funcionarios de salud informaron a CNN que ninguno presenta síntomas. Nueva Jersey también informó que está monitoreando a dos personas que pudieron haber estado expuestas a una persona infectada con hantavirus tras desembarcar del MV Hondius. Estas personas no presentan síntomas de hantavirus.

Ya se han identificado ocho casos de hantavirus, todos ellos entre pasajeros del MV Hondius. Tres de ellos han fallecido.

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