Exclusiva: J Balvin encabezará la ceremonia inaugural del Mundial. Dice que es una “gran declaración” para la música latina

Por Stefano Pozzebon, CNN

Rodeado de hileras de vestuarios, el superestrella del reguetón J Balvin se prepara en su camerino antes de un espectáculo en vivo de cinco horas, mientras miles de personas en la ciudad costera colombiana de Barranquilla esperan afuera a que comience su estruendosa presentación.

El momento de calma desmiente lo que está resultando ser un año imparable para el colombiano, a quien la FIFA anunció el jueves como una de las estrellas que encabezarán la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México el 11 de junio.

En declaraciones exclusivas a CNN antes del anuncio de la FIFA, Balvin calificó su participación como artista principal como una “gran declaración”, no solo para él sino para toda la escena musical latina.

“Seguimos sumando a cada artista para que nuestro movimiento sea imparable”, dijo a CNN el viernes pasado el artista de 41 años, mientras estaba en la última etapa de su gira “Ciudad Primavera”, que lo ha llevado de un lado a otro por Colombia.

Ha sido un año de récords para Balvin y para la música latina en su conjunto. En febrero, el rapero puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino1 en encabezar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. En abril, otra estrella colombiana, Karol G, encabezó la noche de clausura de Coachella, otro hito.

La actuación de Balvin en la Copa Mundial de la FIFA —que tendrá partidos en 16 ciudades de Norteamérica— marca otro hito en el dominio global de la música latina.

Balvin es notoriamente reservado respecto a su política, pero como alguien que emigró por primera vez a Oklahoma a los 17 años y ha vivido en la ciudad de Nueva York durante dos décadas, afirma con seguridad que el lugar de la comunidad latina en Estados Unidos está más que asegurado.

“La gente pensaba que el reguetón iba a morir hace 30 años… [Pero] no nos vamos a ninguna parte, ¿sabes? Nuestras cifras no mienten, y sabemos lo que representamos. Sabemos lo que podemos darle al mundo: nuestras habilidades, nuestro talento. Abrazamos nuestra cultura más que nunca”, dijo a CNN.

Su trayectoria, que comenzó vendiendo mixtapes en Times Square, en Nueva York, a principios de los años 2000, mucho antes de convertirse en el artista más escuchado en Spotify en 2018, es una clásica historia de éxito de la pobreza a la riqueza.

“Obviamente, me considero un migrante, por la forma en que llegué a Estados Unidos, pero incluso quienes nacen allí con otros orígenes siguen siendo migrantes: Estados Unidos es un país de migrantes”, dice Balvin, quien trabajó ilegalmente en el país como techador y pintor de casas antes de que despegara su carrera musical.

Puede que ya no viva la experiencia típica del inmigrante como celebridad internacional, con casas en Manhattan y Medellín. Pero Balvin cree que poco ha cambiado desde que solía hacer videollamadas por Skype a sus padres con Wi-Fi gratis hace veinte años.

“Mi hogar está aquí conmigo”, dice, tocándose el pecho, “porque me muevo todo el tiempo… Creo que ser latino hoy en día es ser un ciudadano del mundo: venimos de una cultura gigante, rica en música, comida; tenemos gente en la NASA, científicos, estrellas del deporte, personas que están cambiando el mundo”.

La gira “Ciudad Primavera” es la manera en que Balvin se reconecta con sus raíces y muestra gratitud a Colombia. Es raro que los artistas internacionales actúen fuera de las dos ciudades más grandes, Bogotá y Medellín. Más raro aún, seleccionar a un grupo de artistas locales para cantar en el escenario y elevar el talento local.

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Balvin ha hecho precisamente eso, actuando como mentor y pionero para decenas de cantantes más jóvenes, a quienes sube al escenario en cada concierto para sumarse al viaje. En Barranquilla, el artista local Vaech llevaba una camiseta sin mangas con un mensaje recíproco de gratitud: “José abrió la puerta, no fue suerte, fue Balvin”, decía3.

Esta semana se lanza su más reciente álbum, “Omertá”, en colaboración con Ryan Castro, otro reguetonero de Medellín que ve a Balvin como a un hermano mayor4.

Sin embargo, reconectar con sus raíces también significa mirar a quienes le abrieron la puerta a Balvin: el año pasado, llevó a la leyenda puertorriqueña de la salsa Gilberto Santa Rosa a “The Tonight Show with Jimmy Fallon” para interpretar un dueto que pareció un traspaso de la antorcha de una generación a otra.

“Creo que cuando Gilberto y Celia Cruz, estos enormes artistas que nos abrieron camino, no estaban pensando en abrir camino: simplemente lo estaban haciendo con tanto amor y pasión, nos hicieron un enorme favor”, dijo.

“Lo que estoy haciendo podría abrirle camino a alguien más, y esa es la razón por la que somos tan colaborativos: nos encanta hacer canciones juntos, y sabemos que juntos somos más fuertes y más poderosos”.

Su magnetismo también ha llevado a estrellas internacionales a Colombia. El año pasado, fue Ed Sheeran quien hizo el viaje a Bogotá para presentarse como invitado en el concierto de Balvin.

Antes de irse a ducharse y cambiarse para el show de Barranquilla, Balvin evaluó sus expectativas para su querido equipo colombiano de fútbol en el Mundial.

“Si entendemos que somos un equipo y dejamos los egos a un lado, y lo pensamos como una familia, creo que eso puede llevarnos muy lejos”, dijo, en un consejo que sonó similar a cómo ha estado alentando a los artistas más jóvenes: dentro y fuera de la cancha, la unidad es fuerza.

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