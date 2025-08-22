Feria Estatal de Colorado ofreciendo transporte gratuito

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Visitantes de la feria tienen que pagar $15 para estacionarse en el estacionamiento de la feria en Pueblo, por los últimos 10 años líderes de la ciudad han ofrecido transporte a la feria, este año ofrecen algo nuevo incluido en el paseo.

Lideres de Pueblo dicen que es una colaboración con oficiales de la feria y en los últimos cinco años han podido ofrecer este servicio gratuito al público.

Aquellas personas interesadas en aprovechar este servicio se tienen que estacionar en el centro de la ciudad. Los autobuses corren cada 30 minutos desde el centro hasta la puerta 5 de la feria, el paseo es aproximadamente 15 minutos.

Este es el primer año que el paseo gratuito ademas incluye un paso histórico a lo largo de la Avenida Union, algo para aquellos que vienen fuera de la ciudad.