“Checo” Pérez terminó 10° en el GP de Mónaco, pero se quedó sin puntos: ¿por qué lo sancionaron?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El deporte es muy cruel a veces. El mexicano Sergio Pérez era pura alegría tras concluir el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno 2026, porque por primera vez en la temporada había logrado cruzar la línea de meta entre los diez primeros pilotos, sumando su primer punto desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo.

El premio parecía doble, ya que lo lograba con Cadillac, una escudería nueva que no había mostrado ninguna señal significativamente positiva durante todo el año.

Pero todo acabó en desazón. “Checo” fue sancionado después de la carrera con diez segundos por adelantarse en la última resalida de la prueba —desde la parrilla—, y con esos diez segundos extra pasó del décimo puesto al décimo quinto, en lo que fue una caótica carrera en uno de los circuitos más desafiantes de toda la F1.

“Las grabaciones mostraron claramente que la rueda delantera derecha del coche número 11 estaba fuera de la zona de salida. Se aplica la sanción estándar”, resume el sitio web de la Fórmula 1. Esa penalización se suma a otra que Pérez cumplió durante la carrera por “aparcar en la posición incorrecta de la parrilla en la salida original, colocándose en la 16.ª posición en lugar de la 18.ª, después de que Gabriel Bortoleto, de Audi, entrara en boxes”. El mexicano, además, fue apercibido por los comisarios por “realizar una salida de práctica en la posición incorrecta” en otro giro.

El gran beneficiado fue el doble campeón mundial español Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, que había terminado décimo primero (fuera de los puntos), y con la penalización a Sergio Pérez logró sumar una unidad, la primera para él en todo el campeonato.

“Ha sido una gran recompensa para todos en el equipo haber sumado el primer punto del año”, dijo Alonso, quien a pesar de tener un coche muy deficiente, logró sacar a relucir toda su experiencia y categoría como piloto. No por nada en el circuito urbano del principado de la Costa Azul ganó dos veces, en 2006 y 2007.

El argentino Franco Colapinto, también penalizado durante la carrera, había terminado decimoquinto con su Alpine, pero avanzó una plaza con la penalización de “Checo” y concluyó decimocuarto.

La carrera volvió a quedar en manos del joven Kimi Antonelli, quien fue inalcanzable a bordo de su Mercedes, confirmando su gran momento en la categoría, ya que es su quinta victoria consecutiva. Así, aumentó a 68 puntos la distancia en el Campeonato de Pilotos con su compañero de equipo George Russell, quien cerró un fin de semana fatídico con un 13° lugar. Russell incluso dejó de ser el escolta de Antonelli, un lugar que ahora ocupan Lewis y su Ferrari, 66 puntos abajo.

El GP de Mónaco fue un verdadero caos. Ya en la largada, el Red Bull de Max Verstappen (segundo en la parrilla de salida) no quiso arrancar y lo obligó a abandonar, algo que también hicieron en las siguientes vueltas Valtteri Bottas (Cadillac), Oliver Bearman (Haas) y Lando Norris (McLaren).

Y como lo que mal comienza, mal acaba, en la vuelta 60 Lance Stroll golpeó el muro en una curva engañosa y no solo debió abandonar, sino que obligó a sacar a la pista el auto de seguridad. Cuando la carrera se reanudó, el piloto local Charles Leclerc, que estaba en zona de podio, se quedó sin frenos y mandó su Ferrari directo al muro en el 65° giro, obligando a una bandera roja.

Tras 20 minutos de espera, Antonelli no falló y cerró su triunfo, escoltado por Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull), quien aprovechó una serie de penalizaciones a Pierre Gasly, el tercero en cruzar la meta, aunque sin haber cumplido con algunas sanciones. Cuando hizo la cuenta, el francés de Alpine se quedó sin nada.

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Con información de la agencia EFE.