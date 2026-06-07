Así es la selección de Colombia para el Mundial 2026: las estrellas, jugadores clave y bajas

Por Luis Quintana, CNN en Español

Tras ausentarse de Qatar 2022, Colombia vuelve a un Mundial con la esperanza de superar sus propios límites y ganar el trofeo más anhelado del fútbol. Esto es lo que hay que saber del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Mayo 25: se conocieron los 26 jugadores convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Néstor Lorenzo ofreció una conferencia de prensa en Bogotá, en la que dijo: “Quiero agradecer a todos los muchachos y jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, el proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar competitivo donde venir cuando les toque”.

Mayo 25 a junio 4: la selección Colombia comenzó su concentración en la capital del país.

Junio 1: Colombia enfrentó a Costa Rica en un partido amistoso en el estadio El Campín de Bogotá y ganó 3-1.

Junio 4: Colombia viajó a San Diego, California, según la Federación Colombiana de Fútbol.

Junio 7: último partido amistoso antes del Mundial ante Jordania a las 7 p.m. hora de Miami.

Junio 10: el equipo se trasladará a Guadalajara, México, ciudad donde Colombia tendrá su campamento base, específicamente en las instalaciones del club Atlas.

Junio 11: comienza la Copa del Mundo.

Junio 17: Uzbekistán vs. Colombia a las 10 p.m. (hora de Miami) en la Ciudad de México.

Junio 23: Colombia vs. República Democrática del Congo a las 10 p.m. (hora de Miami) en Guadalajara.

Junio 27: Colombia vs. Portugal a las 7:30 p.m. (hora de Miami) en Miami.

El guajiro debutó con la selección de mayores pocos meses después del Mundial de Rusia 2018. El de Qatar 2022 fue un sueño esquivo para toda la nación y ahora Díaz por fin jugará una Copa del Mundo.

A este Mundial llega en su mejor forma, siendo figura de un Bayern Munich campeón en Alemania y partícipe de ese tridente de miedo junto con el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise. En su primera temporada con el club, el colombiano marcó 26 goles en 51 partidos y dio 23 asistencias.

Con la selección, Díaz ha marcado hasta el momento 22 goles en 73 partidos, la mayoría de ellos en eliminatorias de Conmebol. Además, fue figura en la Copa América de 2024, donde el equipo fue subcampeón.

El capitán de Colombia va por su último baile, al menos con el fútbol que es capaz de producir: un juego vistoso, cerebral, con más talento que físico.

Rodríguez se refugia en su equipo nacional, la casa de su gloria personal, para acallar las voces de su irregularidad en materia de clubes, en donde cada temporada, al menos desde 2022, luce una camiseta distinta: Al-Rayan (Qatar), Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España), León (México) y Minnesota United (Estados Unidos).

Ya no es una promesa, como en aquel Brasil 2014: el de 2026 será el tercer Mundial en el que James participe con la selección de mayores. Puede que sus estadísticas con la tricolor tal vez no reflejen el crack que es —con 125 partidos, 31 goles y 42 asistencias—, pero el “10” sigue con hambre de gloria y es el símbolo de una generación a la que no le ha faltado habilidad para el fútbol, solo títulos.

Daniel Muñoz

Fue uno de los artífices de los trofeos ganados por el Crystal Palace en las inolvidables temporadas de 2025 y 2026 (FA Cup, Community Shield, Conference League) y uno de los que se ha ganado la confianza del técnico Néstor Lorenzo. El lateral derecho ha jugado con la tricolor un total de 45 partidos desde su debut en 2021, con tres goles y tres asistencias.

Richard Ríos

Tuvo uno de los rendimientos más sobresalientes en aquella Copa América en la que Colombia llegó a la final en 2024 y sigue siendo una de las cartas para la creación de juego ofensivo en el medio campo. Ríos también brilló en el Palmeiras de Brasil y eso le valió su pase al Benfica de Portugal. Ha jugado 31 partidos con la selección de mayores desde su debut en 2023.

Dávinson Sánchez

El defensa del Galatasaray de Turquía es uno de los más experimentados en cuanto a la selección se refiere, ya que fue parte de varios ciclos de divisiones inferiores antes de iniciarse con el equipo de mayores, bajo la dirección de José Néstor Pékerman en 2016. Desde aquel debut hace una década, Sánchez ha disputado 78 partidos en total, y fue titular en todos los encuentros que disputó la tricolor en Rusia 2018.

David Ospina

Con 131 partidos en su haber, el arquero David Ospina es el colombiano con más partidos en la selección de mayores. A sus 37 años espera volver a defender el arco cafetero en un Mundial, después de haberlo hecho en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Camilo Vargas

El arquero bogotano ha sido parte de las convocatorias de Pékerman y Lorenzo y estuvo en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y también en Rusia 2018, pero no ha jugado ni un minuto porque el dueño del arco siempre fue David Ospina. Al Mundial de 2026 llega como el arquero titular y es un gran mérito a su larga trayectoria. Es el portero del Atlas de México, casualmente donde la selección de Colombia tiene su campamento base.

Rafael Santos Borré estuvo convocado en casi todo el ciclo de eliminatorias al Mundial 2026 y también en la mencionada Copa América de 2024, pero no integra la lista de 26 futbolistas para el torneo que empieza el 11 de junio. El delantero del Internacional de Porto Alegreo no ha jugado en ninguna Copa del Mundo y de ahí la difícil decisión que supuso para Néstor Lorenzo, que en la conferencia en la que se dio a conocer la convocatoria dijo que Borré “le ha aportado mucho a la selección”. Juan Camilo “el Cucho” Hernández, del Real Betis, se sumó en su lugar.

Willer Ditta fue una de las sorpresas de la convocatoria de Lorenzo. El actual defensor del Cruz Azul ha disputado apenas cuatro partidos con la selección de mayores, dos en eliminatorias al Mundial y dos amistosos. Acaba de salir campeón en el fútbol mexicano con su club, lo cual habla bien de su presente futbolístico.

Pese a que Carlos Andrés Gómez estuvo convocado en uno de los ciclos de eliminatorias al Mundial, recién empezó a tener minutos con el equipo de mayores desde los amistosos contra Croacia y Francia en marzo de este año. Néstor Lorenzo aseguró que dio prioridad al “rendimiento actual” de los jugadores al momento de escoger la lista definitiva que irá al Mundial, por lo que se infiere que el DT argentino ve buenas virtudes en la velocidad de Gómez, de 23 años, actual delantero del Vasco da Gama de Brasil.

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas-México), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-Argentina), David Ospina (Atlético Nacional-Colombia).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace-Inglaterra), Willer Ditta (Cruz Azul-México), Santiago Arias (Independiente-Argentina), Davinson Sánchez (Galatasaray-Turquía), Jhon Lucumí (Bologna-Italia), Yerry Mina (Cagliari-Italia), Johan Mojica (Mallorca-España), Deiver Machado (FC Nantes).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United-Estados Unidos), Richard Ríos (Benfica-Portugal), Jefferson Lerma (Crystal Palace-Inglaterra), Jhon Arias (Palmeiras-Brasil), Jorge Carrascal (Flamengo-Brasil), Kevin Castaño (River Plate-Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate-Argentina), Gustavo Puerta (Racing Santander-España), Juan Portilla (Athletico Paranaense-Brasil), Jaminton Campaz (Rosario Central-Argentina).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-Rusia), Luis Suárez (Sporting CP-Portugal), Luis Díaz (Bayern Múnich-Alemania), Juan Camilo Hernández (Real Betis-España), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-Brasil).

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