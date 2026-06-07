Intel estaba al borde del colapso. Un giro en la carrera de la IA podría impulsar su resurgimiento

Por Wayne Chang, CNN

Cuando Lip-Bu Tan tomó las riendas de Intel en marzo de 2025, la empresa necesitaba desesperadamente un cambio de rumbo.

Durante años, el pionero de los semiconductores con sede en Silicon Valley había tenido dificultades para mantener su posición de liderazgo en el mercado como fabricante de chips, tras perder terreno frente a Nvidia, AMD y Qualcomm.

Mientras tanto, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produce el 90 % de los chips más avanzados del mundo, dejando poco margen para que la propia fundición de Intel compita.

Los problemas que aquejaban a Intel no pasaron desapercibidos para Tan cuando hizo sus primeros comentarios públicos en un informe trimestral de resultados.

“Hay áreas que necesitamos mejorar, y no hay soluciones rápidas”, dijo Tan en abril de 2025.

Tan, de 66 años, un ejecutivo nacido en Malasia que pasó una docena de años al frente de Cadence Design Systems, se ha mantenido en gran medida en un perfil bajo desde que asumió en Intel. Por eso, cuando Tan pronunció la semana pasada un discurso principal público en Computex, una feria comercial anual en Taipéi que ha ganado popularidad por el auge de la IA, una multitud abarrotada estuvo presente para escucharlo.

Es probable que el público se hubiera reunido para saber más sobre el producto central de Intel —la unidad central de procesamiento, o CPU—, un chip que actúa como el cerebro de una computadora. Esos chips han impulsado laptops y servidores durante décadas.

Pero ahora las CPU se consideran esenciales para la carrera de la IA y han recibido una atención renovada, lo que le da a Intel una nueva oportunidad de renacer.

“El resurgimiento de las CPU podría salvar a la empresa”, dijo a CNN Dan Nystedt, vicepresidente de la firma de inversión privada TriOrient, con sede en Asia. “La mayor parte del negocio (de Intel) son las CPU”.

En un comunicado a CNN, Intel dijo que Tan se ha enfocado en la ejecución y en volver a poner a sus clientes en el centro de todo lo que hace. “Con un balance ahora más sólido, un equipo directivo renovado y un enfoque renovado en la disciplina de ingeniería, Intel está en posición de captar las oportunidades de crecimiento impulsadas por la IA que tenemos por delante”, dijo la empresa.

El cambio de rumbo de Intel podría recibir un impulso afortunado gracias a la IA agéntica, una nueva generación de IA que puede completar tareas en nombre de una persona en lugar de solo responder preguntas.

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU), el tipo de chips en el que se especializa Nvidia, son ideales para entrenar modelos de IA. Pero las CPU están viendo un aumento en la demanda porque son útiles para la inferencia, el proceso de poner a trabajar los modelos de IA entrenados. La inferencia es clave para impulsar la nueva ola de agentes de IA que empresas como OpenAI, Anthropic y Google están desarrollando e implementando.

OpenClaw —que opera de forma independiente aplicaciones, navegadores web y electrodomésticos inteligentes del hogar en función de comandos que los usuarios envían mediante apps de mensajería como WhatsApp— es uno de los agentes de IA más populares hoy.

“La CPU ahora es el director, y la GPU es la orquesta”, dijo el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un discurso principal en Taipéi esta semana antes de Computex. Nvidia anunció un gran impulso hacia las CPU durante la conferencia, al presentar un nuevo chip para laptops y computadoras de escritorio y revelar que su CPU Vera para centros de datos ya está en plena producción.

Tan dijo a periodistas al margen de Computex que muchos directores ejecutivos lo han estado llamando para pedirle más CPU durante el último mes.

“Esa es una enorme oportunidad para nosotros”, afirmó Tan. “De verdad (nos) entusiasmamos”.

Analistas dicen que una mayor demanda de CPU podría darle a Intel un impulso en las ventas durante los próximos años si puede aumentar rápidamente la producción y garantizar la calidad de fabricación.

“Estamos muy enfocados en el suministro, asegurándonos de que podamos deleitar al cliente”, añadió Tan.

La estrategia de Tan en Intel parece sacada directamente de su manual en Cadence, donde simplificó las operaciones, invirtió fuertemente en ingeniería, expandió la empresa con adquisiciones estratégicas y cultivó relaciones profundas con sus clientes.

Tan despidió aproximadamente al 34 % de la fuerza laboral de Intel y suspendió los planes para ampliar instalaciones de fabricación en Alemania y Polonia. También aplanó la burocracia corporativa, incorporó nuevo talento, formó nuevas alianzas, vendió activos de negocios no esenciales y reorientó el enfoque de la empresa de vuelta a sus raíces.

“En el fondo, Intel es una empresa de ingeniería”, dijo Tan durante su discurso principal en Computex. “Y eso es lo que decidí desde el Día 1… tengo todos los informes de ingeniería reportándome a mí”.

Tan ha elevado a los ingenieros y recortado a los mandos intermedios, lo que le permite seguir más directamente el negocio de chips e IA de Intel. Ha vendido la participación de control de Intel en una filial a cambio de liquidez y contrató a altos ejecutivos de Qualcomm y Arm para dirigir sus divisiones de centros de datos y de negocio de IA. Tan también ha atraído inversiones de Nvidia y Softbank, asegurando respaldo estratégico y alianzas de actores influyentes en la industria de la IA.

“Tan ha estado intentando incorporar más recursos externos a Intel, para que la empresa tenga el tiempo y el espacio no solo para ajustar su proceso de fabricación de chips, sino también para captar más clientes y elevar el volumen de producción”, comentó a CNN Chiayang Yao, analista de la firma taiwanesa de investigación de mercado Digitimes Research.

Mientras tanto, Intel ha recibido una mano de ayuda de la administración de Trump.

En agosto, el Gobierno de EE.UU. realizó una inversión de US$ 8.900 millones en acciones de Intel, aproximadamente una participación del 10 % en la empresa, para ayudar en sus esfuerzos en curso por ampliar instalaciones de investigación y fabricación en EE.UU., al tiempo que se garantiza el acceso a una cadena de suministro nacional de chips avanzados por motivos de seguridad nacional. Las acciones de Intel (INTC) se han disparado alrededor de un 300 % desde entonces.

El acuerdo formó parte de un esfuerzo para impulsar la fabricación de semiconductores en EE.UU. y consolidar el lugar del país como líder en la industria global de fabricación de chips, una prioridad clave del segundo mandato de Trump.

Intel, sin embargo, aún enfrenta grandes desafíos, particularmente en su negocio de fundición de fabricación de chips, que ha tenido dificultades para sumar más clientes y mejorar la calidad de producción, dijeron analistas.

Aun así, ha habido avances muy necesarios para una empresa que languideció durante años.

“(Tan) ha logrado detener la hemorragia, llevando a la empresa de una unidad de cuidados intensivos a una sala general”, afirmó Yao.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Clare Duffy y Lisa Eadicicco, de CNN, contribuyeron a este reportaje.