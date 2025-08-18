Skip to Content
Actualizaciones de los fuegos en Rio Blanco

Published 2:12 PM

Residentes en el condado Rio Blanco están despertando un poco menos ansiosos esta mañana después de ser informados que el fuego lee ha sido contenido a un 60 por ciento.

Y varias evacuaciones han sido eliminadas más de 11,000 bomberos actualmente están en Rio Blanco ayudando a apagar el fuego Lee y Elk. 

El incendio elk ha quemado mas de 15 mil acres y ese ahora esta contenido un 100 por ciento. Lo malo de todo esto es que se espera que  las altas temperaturas esta semana causen problemas adiciones para los incendios. 

El incendio Crosho ha quemado 2,000 acres y esta contenido un 88 por ciento. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

