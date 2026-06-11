“Dai Dai” de Shakira es elegida la mejor canción oficial de los Mundiales, según Billboard

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

“Dai Dai”, la canción de Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy para la Copa del Mundo FIFA 2026, fue elegida la mejor canción oficial de un Mundial de todos los tiempos en una encuesta realizada por Billboard.

El tema, lanzado el 14 de mayo, obtuvo el 31,28% de los votos y se ubicó en el primer lugar de la votación. En segundo puesto quedó “Waka Waka (This Time for Africa)”, también interpretada por Shakira y lanzada para el Mundial de Sudáfrica 2010, con el 26,65% de los votos.

El tercer lugar fue para “La copa de la vida”, de Ricky Martin, canción oficial del Mundial de Francia 1998, que recibió el 24,73% de los votos. El cuarto puesto correspondió a “We Are One (Ole Ola)”, interpretada por Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte para Brasil 2014, con el 8,01% de las preferencias.

En la quinta posición quedó “The Time of Our Lives”, de Il Divo y Toni Braxton, tema oficial del Mundial de Alemania 2006.

La encuesta también incluyó canciones como “Hayya Hayya (Better Together)”, de Trinidad Cardona, Davido y Aisha; “Boom”, de Anastacia; “Un’estate italiana”, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; “Live It Up”, de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi; y “Gloryland”, de Daryl Hall. Todas ellas obtuvieron menos del 2% de los votos.

Billboard abrió la votación al público el 1 de junio e incluyó canciones oficiales de la FIFA lanzadas desde 1990. Los resultados fueron publicados el 10 de junio. Sin embargo, no informó cuántas personas participaron en la encuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.