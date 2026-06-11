Estados Unidos vs. Paraguay, por el Grupo D del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Estados Unidos será el último anfitrión en debutar en el Mundial 2026, después del triunfo de México de este jueves y la presentación de Canadá, que también llegará el viernes, pero un turno antes, frente a Bosnia y Herzegovina.

La selección estadounidense se medirá con Paraguay, un equipo que para algunos puede no tener un renombre de alto calibre, pero llega con pergaminos de sobra para dar pelea en el Grupo D, donde también están Australia y Turquía, que jugarán entre sí el sábado en Vancouver, Canadá.

El equipo de las barras y estrellas hará su estreno en Los Ángeles después de mostrar una buena cara en la última ronda de partidos amistosos. Es cierto que solo ganó un encuentro este año, pero sus encuentros de preparación fueron ante Bélgica, Portugal, Senegal y Alemania, cuatro rivales fuertes.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino se han plantado con audacia en estos juegos, apelando a un estilo que el entrenador conoce bien: presión intensa en sectores específicos del campo, transiciones rápidas y adelantamiento de líneas. El gran problema que encontró el DT argentino en estas presentaciones es cómo compensar al equipo a nivel defensivo, porque le marcaron 11 goles en cuatro juegos.

Pochettino incluso ha variado el esquema buscando el equilibrio tan deseado. El entrenador suele apostar por 4-2-3-1, pero con la selección estadounidense también ha probado el 4-3-3 y hasta un 3-4-3. Del esquema también se desprenderá la posición de Christian Pulisic, la estrella del combinado nacional, que puede jugar como referencia de ataque o comenzar desde las bandas.

Del otro lado habrá una selección muy seria. Paraguay cambió drásticamente su cara desde la llegada de Gustavo Alfaro, que le dio a esta selección personalidad y orden defensivo, dos armas con las que pudo ponerse de pie en las eliminatorias justo a tiempo para lograr la clasificación.

Paraguay puede no tener el talento individual que sí tienen otras selecciones más desequilibrantes, pero tácticamente es un equipo muy difícil de superar. La estrategia suele implicar maniatar al rival, ralentizar el juego y acelerar cuando detecta los espacios que necesita para golpear.

La selección guaraní dejó buenas sensaciones en sus partidos amistosos, con triunfos contra Grecia y Nicaragua, y una derrota frente a Marruecos por la mínima diferencia.

A diferencia de Pochettino, que dirige en un Mundial por primera vez, Alfaro ya estuvo en la Copa del Mundo de 2022, cuando se quedó afuera en fase de grupos con Ecuador.

Pulisic es claramente la figura a seguir en Estados Unidos, por trayectoria y porque es el capitán, aunque tuvo una temporada difícil con las lesiones. Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) y Weston McKennie (Juventus) —todos jugadores del fútbol europeo— aportan calidad y variantes al ataque, dos facetas que no son tan fáciles de divisar en la defensa.

En Paraguay, hay alivio tras comprobarse que Julio Enciso (Racing de Estrasburgo) está recuperado de la lesión que sufrió en un amistoso. Es, sin dudas, el jugador más talentoso de la escuadra paraguaya. Le aporta desequilibrio y gol a un equipo que no se destaca por hacer muchos. Diego Gómez (Brighton) y Ramón Sosa (Palmeiras), también tienen alto nivel individual.

Estados Unidos: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman; Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Serginho Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhães, Antonio Sanabria, Miguel Almirón. DT: Gustavo Alfaro.

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. de Madrid (ya sábado).

En Estados Unidos el juego podrá verse por FOX, mientras que en México estará disponible en ViX Premium, Canal 5, TUDN y Azteca.

En Argentina las opciones serán DSports, Telefé y TyC Sports, además de las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+, mientras que en Colombia serán Caracol Televisión, DSports, Paramount+, Disney+ y Win Sports.

En España, las opciones serán DAZN y RTVE.

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