Agentes de ICE detienen a dos personas en las instalaciones de una escuela en Baltimore, lo que provoca una fuerte reacción

Por Cindy Von Quednow, Priscilla Álvarez y Taylor Galgano, CNN

La detención de dos personas por agentes de inmigración a las afueras de una escuela de Baltimore, mientras se llevaban a cabo los preparativos para las ceremonias de graduación de preescolar y jardín de infancia el jueves por la mañana, ha provocado una fuerte reacción por parte de funcionarios escolares y estatales.

Según las autoridades y los testigos, agentes de inmigración perseguían a un inmigrante indocumentado que iba acompañado de su familia y que condujo hasta el aparcamiento de la escuela primaria/secundaria Commodore John Rodgers, donde los agentes sacaron a los padres del coche.

Niños pequeños, algunos tomados de la mano, pasaban apresuradamente junto al lugar con sus coloridas mochilas durante la hora de entrada, mientras agentes con chalecos con las palabras “ICE” y “policía” detenían a una mujer que se encontraba en una camioneta con la ventana rota, según muestra un video.

Luego, la escoltaron con las manos aparentemente atadas a la espalda.

Según otro video grabado por un conductor, los agentes forcejearon con un hombre que estaba en el suelo y lo inmovilizaron. El conductor describió cómo los niños gritaban mientras observaban.

Los educadores corrieron hacia el SUV de las dos personas detenidas y llevaron a dos niños que estaban en el asiento trasero a la escuela para intentar protegerlos, declaró el senador estatal de Maryland, Bill Ferguson, en un video en Facebook, calificando el incidente de “verdaderamente inconcebible”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, los niños se encuentran ahora bajo la custodia de su tía, después de que sus padres tuvieran la oportunidad de contactar con un familiar.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lauren Bis, declaró a CNN que el hombre, identificado como Jesús Acevedo-Sánchez, “se negó a obedecer las órdenes legales, se resistió violentamente al arresto y utilizó su vehículo para evadir a las fuerzas del orden, arrastrando a un agente de ICE en el proceso”.

Según Bis, Acevedo enfrenta cargos federales por resistirse a la autoridad, obstaculizar la labor de agentes federales y destruir propiedad del Gobierno.

Bis indicó que ICE ya había tenido contacto con Acevedo en abril. La otra persona que se encontraba en el vehículo enfrenta cargos por agredir a un agente federal.

CNN está trabajando para determinar si Acevedo-Sánchez cuenta con representación legal.

El jueves por la tarde no estaba claro si la familia involucrada en el incidente con ICE tenía algún vínculo con la escuela, según declaró Sherry Christian, portavoz de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, antes de que el Departamento de Seguridad Nacional identificara a Acevedo-Sánchez. CNN solicitó más información.

“Los responsables de ICE se coordinaron con los funcionarios escolares y la Oficina del Gobernador para garantizar que la situación se resolviera de forma segura y con las mínimas molestias para la comunidad”, indicó Bis.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó el incidente de “preocupante” y dijo que su administración había estado en contacto con los líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para saber qué sucedió y por qué ocurrió en las instalaciones escolares.

Según una fuente familiarizada con el incidente, ICE se disculpó con los funcionarios estatales y escolares por el arresto ocurrido en las instalaciones de la escuela, señalando que las circunstancias los llevaron hasta allí.

“Para que quede claro: ICE no tiene como objetivo las escuelas, pero no permitiremos que los delincuentes se escondan en las escuelas de nuestra nación y pongan en riesgo la seguridad de los niños”, agregó Bis.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana (hora de Miami) cuando las familias dejaban a los estudiantes y llegaban al campus para la ceremonia de graduación de fin de año, declaró Sherry Christian, portavoz de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore.

Jude Castellanos, conductora de un sistema independiente de transporte escolar, comentó que su minivan transportaba a unos 10 niños, alumnos de primero a quinto grado, cuando ocurrió el incidente.

Según contó a CNN, grabó un video de los agentes intentando detener al hombre en el suelo mientras los niños observaban, aterrorizados y gritando.

“Decían algo así como: ‘Oh, nos van a arrestar. Nos van a llevar’”, contó Castellanos.

Casi de inmediato, los profesores se acercaron a la furgoneta y acompañaron a los alumnos al interior de la escuela, según Castellanos, añadiendo que eso hizo que los niños se sintieran más seguros.

Castellanos publicó un video del incidente y manifestó que recibió una avalancha de llamadas de padres que tenían miedo de ir a la escuela para la ceremonia de graduación de preescolar.

“Estoy totalmente sorprendida porque he visto esto en la calle, pero nunca lo había visto dentro de un estacionamiento en una escuela”, indicó.

En una carta dirigida a la comunidad escolar, el director Marc Martin expresó su profunda decepción por el hecho de que la operación policial se llevara a cabo en las instalaciones escolares y señaló que las autoridades buscan garantías claras de que algo así no vuelva a ocurrir.

“Si bien algunos miembros de nuestra comunidad escolar se vieron significativamente afectados, los estudiantes y el personal que no estuvieron involucrados permanecen a salvo, y continuamos con nuestras actividades programadas, a pesar de la interrupción”, escribió Martin en la carta.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, indicó en una publicación en X que se puso en contacto para ofrecer ayuda a la familia afectada, a la escuela y a las “autoridades federales para expresar nuestra indignación por este arresto ocurrido en las instalaciones escolares”.

“Las escuelas son lugares donde los niños deben sentirse seguros, donde los padres deben poder dejar a sus hijos sin miedo y donde los educadores deben poder centrarse en la enseñanza, no donde los agentes federales llevan a cabo acciones de control inmigratorio delante de los niños”, expresó el gobernador en un comunicado.

Taylor Romine, de CNN, contribuyó a este reportaje.

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