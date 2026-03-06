Skip to Content
Noticias Locales

Responsable de triple homicidio pudiera enfrentar la pena de muerte

Published 2:51 PM

COLORADO (KTLO)-- Un sospechoso de un caso de triple homicidio ha sido arrestado en Colorado esto después de que varias víctimas fueran identificadas en el camino 'Utah Hiking Trail' y en una vivienda. La policía aún no tiene idea cual fue el motivo del crimen y nos comentan que las víctimas no tenían relación con él. Los investigaciones pudieron identificar un auto robado y pertenencias de las víctimas al sur de Utah, al norte de Arizona y eventualmente en Colorado. 

Este caso pudiera finalizar en un caso de pena de muerte para ivan miller de 22 años. Miller ahora enfrenta 3 cargos en su contra por homicidio agravado en el primer grado. Miller esta tras las rejas en colorado para una audiencia hoy, pero se espera que él sea trasladado a Utah después de esto.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

