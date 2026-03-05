Presidente Donald Trump despide a Kristi Noem

NACIONAL, (KTLO)-- Tenemos noticias en desarrolló luego de que el presidente de los EE.UU. Donald Trump corrió a la encargada del departamento de seguridad nacional para los EE.UU. Kristi Noem. Esto viene horas después de que ella fuera parte de un juicio en el capitolio.

Noem fue cuestionada sobre sus relaciones personales, sobre el dinero que viene de los impuestos de los Ciudadanos Americano y hasta sobre una sabana que causo controversia. Justo alrededor de las 12 de la tarde. ABC News aprendió que trump le pregunto algunos de sus aliados republicanos si debían de correrla. Ahora hemos aprendido que esa decisión, fue sí.

Noem recientemente ha lidiado con atención negativa sobre como ella ha manejado la situación de inmigración en los EE.UU. particularmente con la controversia del asesinato de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota. Trump dijo que el Republican Senator Markwayne Mullin sera el remplazo de Noem.