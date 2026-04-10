Trump publica video explícito de mortal ataque con martillo en Florida y vuelve a poner el foco en debate sobre inmigración

Por Alex Stambaugh, CNN

Un hombre haitiano indocumentado ha sido acusado de homicidio tras golpear repetidamente a una mujer la semana pasada con un martillo frente a una tienda de conveniencia en Florida, en el caso más reciente relacionado con inmigración que ha acaparado la atención nacional gracias al presidente Donald Trump.

Rolbert Joachin, de 40 años, se encuentra bajo custodia y está acusado por las autoridades de haber matado a la mujer, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, durante un incidente en una gasolinera de Fort Myers el 2 de abril, según documentos judiciales.

De acuerdo con los documentos, la víctima trabajaba como dependienta en la gasolinera. Un hombre que la conocía declaró a WBBH, afiliada de CNN, que ella pertenecía a la comunidad bangladesí de Fort Myers.

En una publicación en Truth Social el jueves por la noche, Trump compartió imágenes de vigilancia impactantes de la agresión, calificándola como resultado de las políticas inmigratorias del expresidente Joe Biden y reiterando su retórica incendiaria que asocia a los indocumentados con la delincuencia.

La difusión del video por parte de Trump es el último episodio de una campaña que lleva años utilizando ciertos crímenes como supuesta evidencia para reforzar la vigilancia fronteriza.

“El video de su brutal asesinato es una de las cosas más crueles que jamás verán”, manifestó Trump en su publicación, refiriéndose al sospechoso como un “animal” y criticando las protecciones humanitarias otorgadas anteriormente a los haitianos.

Unas imágenes espeluznantes de la interacción, también compartidas en línea por el Departamento de Seguridad Nacional, muestran a un hombre golpeando repetidamente el capó y los laterales de un coche aparcado en el estacionamiento de la gasolinera con un objeto, aparentemente un martillo, que sostenía en la mano.

En el video, se ve a una mujer salir de la tienda y acercarse al hombre, aparentemente para hablar con él. El hombre se da la vuelta y camina hacia ella, según se aprecia en las imágenes, que luego aparecen ligeramente borrosas debido a la crudeza del ataque.

Inmediatamente, golpea a la mujer en la cabeza con el objeto que sostiene en su mano derecha, provocando que caiga hacia atrás sobre la acera de la tienda. Luego se le ve golpeándola otras seis veces en la cabeza y el torso antes de pasar por encima de su cuerpo y alejarse del lugar.

La policía recibió llamadas alrededor de las 7:19 de la mañana informando que una mujer había sido golpeada con un martillo, según consta en los documentos judiciales.

Cuando varios agentes llegaron al lugar, encontraron a la mujer inconsciente, tendida en el suelo y sin respirar, recogen los mismos documentos.

De acuerdo con los documentos, gracias al video de vigilancia, las autoridades identificaron al sospechoso, que tenía antecedentes policiales, y pudieron arrestarlo ese mismo día.

Según los documentos judiciales, el sospechoso ha sido acusado de homicidio, vandalismo y daños a la propiedad por un valor superior a US$ 1.000, un delito grave de tercer grado.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Joaquín.

El hombre permanece detenido sin derecho a fianza tras una audiencia celebrada el miércoles en el tribunal del condado de Lee y está previsto que comparezca ante el juez el 4 de mayo.

Según WBBH, se ha erigido un monumento conmemorativo frente a la gasolinera donde falleció la mujer. Sus amigos y familiares la describieron como una madre cariñosa y devota de su fe.

“Ahora mismo, todo el mundo está triste… no solo yo, no solo mi comunidad bangladesí”, declaró MD Islam, miembro de la comunidad de ese país en Fort Myers, a WBBH. “También todos nosotros, en todo el mundo. Estamos muy tristes al ver esta noticia”.

En un comunicado emitido el martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ayudaron a la policía de Fort Myers a localizar y arrestar a Joaquín en la ciudad.

Según el DHS, Joaquín entró por primera vez a Estados Unidos en agosto de 2022.

Un juez federal emitió una orden definitiva de expulsión en su contra ese mismo año, pero el Gobierno le concedió el Estatus de Protección Temporal, que expiró en 2024, informó la agencia.

“La administración Biden le otorgó a él, y a todos los haitianos, el “Estatus de Protección Temporal”, un programa fraudulento y objeto de abusos masivos que mi administración está trabajando para eliminar”, escribió Trump en su publicación del jueves.

“Este asesinato debería ser suficiente para que estos jueces radicales dejen de obstaculizar las políticas inmigratorias de mi administración y nos permitan acabar con esta estafa de una vez por todas”, agregó.

La administración Trump lleva tiempo intentando poner fin a la protección de más de 350.000 haitianos, pero sus esfuerzos fueron bloqueados a principios de este año por un juez federal después de que los demandantes argumentaran que el Departamento de Seguridad Nacional no realizó la revisión necesaria para determinar si era seguro para ellos regresar a Haití.

Desde entonces, la administración ha solicitado a la Corte Suprema que intervenga en su favor.

En su publicación en Truth Social, Trump continuó acusando a los demócratas de permitir que “criminales, lunáticos y enfermos mentales de todo el mundo entren en nuestro país sin ningún tipo de control ni verificación”.

“Por favor, recen por la familia de esta mujer inocente”, escribió en relación con el crimen. “¡Nos aseguraremos de que se haga justicia de forma rápida y contundente en este caso!”.

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Con información de Matthew Rehbein y Diego Mendoza, de CNN.