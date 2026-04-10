Las 5 cosas que debes saber este 10 de abril

Por CNN en Español

Asamblea de Venezuela aprueba ley de minas que abre el sector a inversión extranjera. Ecuador sube a 100 % los aranceles a productos colombianos en medio de conflicto fronterizo. ¿Cómo será la temporada de huracanes del Atlántico? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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En el primer día del cese del fuego, Israel ejecutó su mayor andanada de bombardeos contra el Líbano desde que comenzó esta guerra y mató al menos a 182 personas. Fue una decisión que amenaza con descarrilar un acuerdo ya de por sí frágil. Se prevé que delegaciones de EE.UU. e Irán inicien negociaciones en Islamabad este fin de semana, y la cuestión de si el Líbano está cubierto por el alto el fuego surge como un posible factor impredecible.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una nueva Ley Orgánica de Minas que busca abrir el sector a empresas nacionales y extranjeras, luego de que Estados Unidos expresara interés en que compañías estadounidenses puedan invertir en el país sudamericano.

Ezequiel Véliz había perdido su trabajo como médico en una zona rural de Texas con escasez de doctores hace unos cinco meses. Esta semana, mientras viajaba hacia Houston con su esposo, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, en medio de la ofensiva migratoria de Donald Trump que ha dejado a médicos extranjeros en un limbo legal.

Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado pronostican una temporada ligeramente por debajo del promedio, con 13 tormentas con nombre (entre tormentas tropicales y huracanes). Se espera que seis de ellas se conviertan en huracanes y dos se intensifiquen hasta alcanzar la categoría 3 o superior.

Los hombres jóvenes y elegibles serán inscritos automáticamente en el registro del Servicio Selectivo a partir de diciembre, como parte de una medida incluida en el proyecto de ley anual de política de defensa que el Congreso promulgó a finales del año pasado. Así funcionará el sistema.

¿Cómo se llama la esperada película de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise que se estrena este año?

A. “Digger”

B. “Dune”

C. “Love Hurts”

D. “The Revenant II”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Científicos dicen que el fósil del pulpo más antiguo del mundo ha resultado no ser un pulpo

Una criatura marina con tentáculos de hace 300 millones de años ha perdido su corona como el pulpo más antiguo del mundo, después de que científicos hallaran pruebas de que en realidad no es un pulpo.

Mira el regreso de Artemis II

La tripulación de Artemis II regresa —la parte más arriesgada de la misión lunar— después de alcanzar el punto más lejano de la Tierra al que haya llegado la humanidad y observar la cara oculta de la Luna. Mira en vivo su regreso en nuestro canal de YouTube, mañana desde las 6 p.m., hora Miami.

Cobertura en vivo de las elecciones en Perú

Perú, que ha tenido ocho presidentes en 10 años, vuelve a las urnas para unas elecciones sin precedentes en las que 35 candidatos se disputarán la Presidencia. Sigue la cobertura minuto a minuto el domingo 12 de abril en CNNE.com y una transmisión especial de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. hora de Lima (5:30-8:30 p.m. hora Miami) con Fernando del Rincón, en nuestro canal de YouTube.

100 %

Ecuador elevó este jueves al 100 % los aranceles a los productos importados desde Colombia, “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”. La decisión se produce en uno de los momentos más tensos de la relación diplomática entre ambos países.

“Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, [Ghislaine] Maxwell”

—Lo dijo Melania Trump, quien arremetió contra las “mentiras” que la vinculan “con el despreciable Jeffrey Epstein” en unas declaraciones extraordinarias y poco frecuentes desde la Casa Blanca. Al mismo tiempo, pidió al Congreso que realice audiencias públicas para que sus víctimas puedan testificar en el Capitolio.

Rescatan a minero atrapado casi dos semanas bajo tierra en el norte de México

El ejército mexicano rescató a Francisco Zapata Nájera, un minero que estuvo atrapado durante casi dos semanas en la mina “El Rosario” en Sinaloa tras el derrumbe de una presa que inundó el lugar el 25 de marzo.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. La nueva producción del director mexicano Alejandro González Iñárritu se llama “Digger”, y estará protagonizada por Tom Cruise.

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