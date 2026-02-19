Paramédicos en Colorado son entrenados para situaciones como los choques mortales en I25

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado, hablo con el equipo de paramédicos quien estaban en la escena. Dos de los asistentes al jefe de paramédicos nos menciono que ellos no han tenido tiempo de ir a sus viviendas desde el choque mortal. Ya que desde entonces han ayudado a las 29 personas involucradas dentro del hospital. Lo bueno de todo esto ellos mencionan es qué se tienen uno al otro y que los compañeros dentro del hospital están entrenados para situaciones como estas.